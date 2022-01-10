配合桃機擴建　台15線及台4線改線工程開工

▲配合桃機擴建，台15、台4線改線工程開工。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局指出，為提供桃園國際機場興建第三跑道用地，市府與中央共同合作，推動「台15線及台4線配合桃機擴建改線工程」，於10日開工，工期約32個月，預計於2024年6月完工通車。而該計畫道路是為提供桃園機場興建第三跑道用地辦理改線工程，亦是「桃園航空城」蛋黃區跑第一棒的先期工程。

交通局指出，桃園航空城計畫自去年(2021年)10月進入實質動工階段，市府與民航局及工程主辦機關交通部公路總局，積極協調地主自主搬遷、協助遷葬等作業，工程採購已經於去年10月完成工程發包，另為配合桃園航空城整體發展需求，市府與中央積極合作，共同建設機場園區相關重要聯外道路，包括國1甲線、國2甲線、客運園區至機場聯絡道路、台15線及台4線改線工程。

其中，國2甲由台15線延伸至台61線可行性研究，在市府與中央、地方民意溝通協調下，也在今年1月3日正式獲行政院核定，藉此完備整體交通路網建設，提升桃園國際機場營運競爭力，一起帶動桃園航空城發展。

交通局長劉慶豐指出，後續將與交通部公路總局一同加強施工期間的交通維持管制，相關改道標誌、交通維持措施必須要到位，將可能造成衝擊降到最小，也希望市民朋友依循管制措施通行。