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友善美食外送員超方便！桃園設1057機車停車格　前30分鐘免費

▲桃園設置1,057席機車收費停車格，供送餐機車停放。（圖／交通局提供）

▲桃園設置1,057席機車收費停車格，供送餐機車停放。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為便利外送機車臨時停放，桃園市政府交通局試辦三處前30分鐘免費機車格供送餐機車停放，年餘來停車秩序良好，且停車率高，顯示停車需求高的地點可逐步實施機車收費，讓停車格避免久佔，此一措施並獲地方民代及各社區大樓認同，紛紛向交通局提出申請，至今全市已設置1,057席機車收費停車格，提供外送員送餐臨停使用。▲桃園設置1,057席機車收費停車格，供送餐機車停放。（圖／交通局提供）

市府交通局5日指出，受疫情影響，居家防疫加速美食外送服務成長，桃園市政府交通局為了讓外送員，很快可以找到臨停外送機車格，於2020年4月1日起，試辦三處前30分鐘免費機車格供送餐機車停放，分別為桃園區復興路186號前、205號前、縣府路（市府大樓後門旁）三處外送熱點，設置各6席前30分鐘免費機車格，這些車格若停車超過30分鐘，才會開始每30分鐘收費5元。

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自2020年試辦至今，停車秩序良好，且停車率高，顯示停車需求高的地點可逐步實施機車收費，讓停車格避免久佔。交通局指出，透過計時收費，搭配前30分鐘免費停車優惠，期望使要久停的機車騎士可以到鄰近的未收費車格停車，讓鄰近外送熱點的停車位可以空出來讓外送的機車隨時都有空車格停車，避免外送機車違停影響交通安全，實施至今成效良好，未來將持續推行。

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