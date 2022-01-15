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西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

▲桃園市長鄭文燦15日說明西堤餐廳群聚感染案，根據疫調傳播途徑應該是桃機手推車員工的傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦15日說明西堤餐廳群聚感染案，根據疫調傳播途徑應該是桃機手推車員工的傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園西堤餐廳爆發群聚感染，連帶有多名顧客與員工先後確診，市長鄭文燦15日在防疫記者會上表示，根據疫調傳播途徑判斷，西堤餐廳群聚感染一共有20人確診，大家仔細回想，從桃機手推車員工傳染給妻子居服員開啟好幾輪的傳播，到中壢高商已經五輪，平均每三天就一輪，我們一路追蹤，感謝所有採檢與防疫人員辛勞，市府未來會再努力圍堵防止病毒擴散。

針對西堤餐廳群聚感染，有媒體提問希望市府說明可能的傳播途徑？

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鄭文燦指出，這是屬於疫調傳播途徑判斷，裡面共有20人確診，包括行員本來只有1位，後來增至12位，西堤餐廳員工則有3位，顧客有5位，一共是20位。從這次的傳播鏈，也就是從1月3日開始，大家仔細回想，最初從桃機手推車員工傳染給妻子居服員，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，聯邦銀行員工到西堤餐廳進行年終餐敘，餐敘時在這邊已形成感染，再衍生到中壢高商，大概平均三天就一輪，到中壢高商已經是第五輪傳播。

▲桃園市衛生局長王文彥解釋，透過西堤餐廳傳播途徑了解整個傳播鏈感染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥解釋，透過西堤餐廳傳播途徑了解整個傳播鏈感染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥補充，聯邦銀行聚餐造成13人確診，20幾人在包廂聚餐，雖然包廂沒有隔離、沒有獨立空調，是個半開放包廂。內有5名客人，最早發現兩名小孩是一家七口，他在有一段距離，中間有走道；另外第二次發現在9日用餐的，這2人的用餐，其中一人也被感染，他則是在走道另一邊。

再來就是1月7日一對情侶，他們在走道旁邊，我們有疫調過，他與餐廳服務人員並沒有親密像唱生日快樂，或者很熱絡在旁邊像忘年會這種近距離接觸等，到底這個感染來源是怎樣，我們會與中央流行疫情指揮中心再來討論，這是個很好的教材，希望我們能夠先把這個傳播鏈斷掉。病毒傳染時間很快，1月7日進去感染後，不到48小時就產生第二波感染，我們會繼續再研究。

▲桃園市長鄭文燦針對西堤餐廳群聚感染，透過疫調了解傳播途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對西堤餐廳群聚感染，透過疫調了解傳播途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對桃園確診人數增加，市府擴大匡列與隔離，隔離檢疫所是否還能負荷？還能容納多少人？

鄭文燦強調，目前集中檢疫所由中央流行疫情指揮中心統一調度，我們整個居家隔離大概會到達1500多位，已經有600位在集中檢疫所，至於說調度工作還是由指揮中心來統一說明。

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