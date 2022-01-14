桃園1天近4萬人施打疫苗　鄭文燦：明開設34站同步施打

▲桃園市長鄭文燦14日視察三處疫苗接種站，籲請市民踴躍接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由於桃機群聚感染案延燒，市長鄭文燦14日上午視察桃園、八德共3處疫苗接種站後表示，為提供市民友善接種接種服務，市府在全市開設37處接種站，在本月16日前採「雙數日施打BNT疫苗、單數日施打莫德納疫苗」方式，光是13日全市共接種3萬9,508人，創下社區接種站開設以來擔任最高紀錄，17日以後疫苗施打將由中央「COVID-19 公費疫苗預約平台1922」提供服務，籲請市民踴躍接種。

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▲桃園市長鄭文燦14日視察三處疫苗接種站，向市民說明疫苗接種方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦14日上午先後視察八德區慈濟八德靜思堂、大漢市民活動中心」、桃園區陽明公園市民活動中心等3處疫苗接種站。鄭文燦指出，桃市37個社區接種站在本月16日前，採「雙數日施打BNT疫苗、單數日施打莫德納疫苗」方式，提供市民接種服務，其中昨天施打莫德納疫苗狀況非常踴躍，共計有3萬9,508人接種，創下桃園社區接種站開設以來單日最高紀錄，其中慈濟八德靜思堂共計接種2,896人，也是全市最高。

▲桃園市民在接種站接受疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，民眾接種疫苗意願高，已有數個社區接種站昨晚加開夜間時段，以滿足市民接種需求，15日將開設34站施打莫德納疫苗，16日起開設25站施打BNT疫苗，希望能在「COVID-19公費疫苗預約平台1922」啟用前，持續服務市民，提供友善疫苗接種服務。

▲大批市民在接種站排隊依序接受疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，本月17日起疫苗施打將轉由中央「COVID-19 公費疫苗預約平台1922」提供服務，民眾可自1月15日上午10時起至1月16日中午12時，利用平台預約，屆時依照217所醫療院所與各社區接種站量能開放預約登記，採預約固定時段分流方式，可減少排隊等候，籲請市民踴躍多加利用。

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