驚悚！狠夫廚房閉眼狂揮菜刀砍妻　拖屍上床相擁而眠故佈疑陣

▲桃園市八德13日發生葉姓男子殺害妻子事件，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子與妻子疑因金錢問題起口角，13日下午酒後竟持菜刀瘋狂閉眼砍死妻子，警方到場時，葉男還故佈疑陣抱住妻子，但妻子頭部遭亂刀砍道見骨，早已氣絕多時，桃園地檢署檢察官14日晚間複訊後依殺人罪嫌向地院聲請羈押；桃園地院法官漏夜審訊，葉坦承持刀砍死妻子，法官凌晨依殺人嫌疑重大，認有逃亡之嫌且有羈押之必要，裁定羈押但未禁止接見通信。

檢警調查，同為菲律賓籍的60歲的葉姓男子和妻子，13日下午因金錢問題起爭執，葉竟持菜刀亂刀砍死妻子，葉男到案後聲稱，失手砍死妻子後一度想殉情，因此有持刀自殘，後來又以手機向親友透露欲輕生念頭，友人獲悉後才報警，警方到場處理時，發現妻子早已氣絕多時。

▲桃園市八德警方13日晚間到達葉姓男子住處調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

葉男在檢方複訊時，坦承酒後情緒失控，閉眼持菜刀往妻子身上亂砍，砍中頭部等處。檢方相驗葉妻時，致命傷應是頭部多處開放性傷口，且傷口深可見骨，訊後依殺人罪嫌向地院聲請羈押。

桃園地院法官漏夜召開聲押庭審訊，葉男坦承持刀攻擊妻子致死之客觀行為，並有相關證人證述、現場勘察採證報告、蒐證照片、監視錄影畫面等佐證，足認葉男涉犯刑法第271條第1項之殺人犯罪嫌疑重大。

法官查出，根據葉男所述，案發後未主動報警自首犯行，而是欲自戕了結生命逃避查緝，面臨殺人之重罪追訴，趨吉避兇逃避刑責本是人性，被告又有上開逃避舉措，顯見他有逃亡之虞。

▲桃園市得警方14日下午將涉嫌殺害妻子的葉姓男子移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，葉男聲稱攻擊妻子手法，是閉眼隨意揮砍，並未特別針對死者那個部位，辯稱一開始並無致其妻於死之故意，但葉妻頭部被攻擊至顱骨破裂，身上有多處刀傷、大量出血，部分傷勢深及見骨，可見葉男案發時下手力道強大。經警方採證屋內多處有噴濺血跡，但案發廚房地板血跡已遭清潔過，葉妻從廚房被移至臥室床上，葉男行兇後有破壞現場、湮滅跡證行為，足認有湮滅證據之舉。

法官認為，葉男的行兇動機、過程手段等細節須再釐清，有羈押之必要，因此裁定羈押但未禁見與通信。

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