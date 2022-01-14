「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列中

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長鄭文燦先前預告，聯邦銀行群聚確診人數到了14人以上的規模後，就一定會爆出第二波、第三波感染；而今新增6例確診個案，其中確診的行員媽媽、行員男友、西堤工讀生、金嗓司機的同住家人等，均有各自的職場，且工作性質都會頻繁與社會大眾接觸，加上Omicron迅速擴散的傳染特性，「恐怖第二波」正在發生。

▲鄭文燦。（圖／翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，今新增個案例已經擴散到新北，其中一名確診行員設籍在新北的丈夫也染疫；另外5例則分別為行員的媽媽、行員的男友、西堤工讀生、金嗓司機的家人、以及居服員乾妹妹的先生，其中行員媽媽也在職場上班，目前先將同住3家人送檢疫所，其職場匡列正在積極處理中，詳細人數尚未出爐。

此外，確診的行員男友經疫調後發現在某物流公司任職，目前該公司初步居隔4人、自主健康管理1人，詳細人數還在匡列中；而確診的西堤工讀生則尚在中壢高商就讀，其班上老師、學生共34人昨夜已經緊急送往集中檢疫所隔離。

鄭文燦表示，金嗓確診司機的同住家人先前遭到匡列，後續採檢確診，其是在桃園瓦城泰式料理中正店擔任廚師，目前該餐廳已經緊急停業，並匡列11人送集中檢疫所、10人自主健康管理。

昨鄭文燦即針對聯邦銀行群聚案表示，當群聚風波累積確診人數到一定規模，後續就一定還會再爆發第二波、第三波感染，如今銀行群聚衍生各案均有各自的職場及學校，「恐怖第二波」正在發生，雖然市府緊急動作匡列，但Omicron擴散迅速的特性顯著，是否能成功守住，仍還有待觀察。