　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

列車即將抵達她突然腳軟落軌　台鐵英勇站務員「公主抱」解危機

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

▲昨日早上在台鐵北新竹站發生一名女子不慎落軌意外，幸好站務人員非常機警，順利化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人新竹事）

記者陳凱力／新竹報導

「要給這位站務人員一個大大讚！」一名網友表示，14日上午8點12分，自己親眼目擊距他5公尺處，有女子因身體不適軟腳翻落月台，當時女子以頭下腳上的方式從月台掉進軌道，翻躺在鐵軌上，眼看著3分鐘後的列車即將抵達，現場站務人員處變不驚的拿起無線電，立刻通報站務中心指揮調度，同時請求相關單位支援，女子幸運的撿回一條命。目擊網友大讚台鐵站務人員機警「很英勇的將女子公主抱離鐵軌」，同時將現場直擊畫面上傳至臉書社團「新竹人、新竹事」。

台鐵新竹站值班站長表示，昨日早上接獲乘客通報，有一名女子躺在北新竹站月台的椅子上，擔心女子可能身體不適。現場站務人員獲報後立刻前往關心，未料女子可能因緊張又強行改變姿勢，起身後向前走了幾步後，竟倒頭栽掉入軌道。

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

▲▼站務人員接獲通報後前往關心女子，未料她卻在起身後腳軟掉下軌道。

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

當時站務人員立刻以無線電通報行控室，把即將在3分鐘後抵達的列車調度往其他月台，同時呼叫相關單位支援。之後北新竹站務人員、新竹站務人員、鐵路警察、119人員迅速抵達，一邊指揮乘客轉換月台搭車，一邊同心協力將女子抱上月台，分工合作，迅速拆解這起鐵道危機。

女子當時意識清醒，所幸因昨天溫度非常寒冷，穿著厚重，掉落鐵軌時也緩衝了些力量，僅右額頭輕微撕裂傷，雙手輕微擦傷，後續由119人員繼續送往醫院診治。

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

▲▼站務值班人員第一時間透過無線電通報行控室，先解除3分鐘後列車進站危機。

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

▲▼將列車調度至其它月台，並引導旅客轉換上車地點後，台鐵站務人員和路警、119人員一起協助將女子從月台下搬上來。

▲3分鐘後火車即將抵達！女腳軟落軌　英勇站務公主抱化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人、新竹事）

►聯亞藥驚爆內線交易檢調22路搜索　生技執行副總彭文君300萬交保

►新竹恐怖溜滑梯4個月折2指　她見「限3Y」傻眼：2Y9M也讓進場

►走錯KTV包廂竟遭5惡徒捅死　2匪遭收押好友幫窩藏也慘了

►國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
峮峮洗澡一半被突襲！　豆花妹害羞尖叫
確診者故意回台灣用健保？　留學生轟「恐怖風向」：無知
快訊／疫情燒進學校！西堤擴大採檢500人　PCR結果出爐
快訊／陳柏惟出院了！　自爆「全身都是洞」
快訊／海底火山劇烈噴發！　紐西蘭發出國家級海嘯警報
摩鐵性侵口爆3C女！　DNA驗出就是他卻判無罪
味嗅覺不再喪失！　最新研究Omicron患者8成出現這症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不論金額「申請就免費護送」　清水警去年護鈔35件、2億4千萬

列車即將抵達她突然腳軟落軌　台鐵英勇站務員「公主抱」解危機

桃警連續14天取締違規酒駕案件少36%　籲民眾酒後勿開車

驚悚！彰化逆孫持刀砍傷嬤　行兇刀刃竟不翼而飛

神奇！騎士撞搶快左轉車　飛起摔落引擎蓋機車全毀人輕傷

國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃

物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒求償60萬

酒後逗鄰狗被咬拿棍子打死牠　男子判刑2月＋罰金20萬

淫照逼赴摩鐵性侵口爆3C女！DNA驗出就是他卻判無罪　關鍵電話曝

醉男偷2頂警用安全帽狂大街！嗆「我是大明星」　酒醒才知慘了

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

《大學生了沒》李唯楓赴陸「百萬存款被騙光」　熊熊、席惟倫戀情全見光死

不論金額「申請就免費護送」　清水警去年護鈔35件、2億4千萬

列車即將抵達她突然腳軟落軌　台鐵英勇站務員「公主抱」解危機

桃警連續14天取締違規酒駕案件少36%　籲民眾酒後勿開車

驚悚！彰化逆孫持刀砍傷嬤　行兇刀刃竟不翼而飛

神奇！騎士撞搶快左轉車　飛起摔落引擎蓋機車全毀人輕傷

國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃

物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒求償60萬

酒後逗鄰狗被咬拿棍子打死牠　男子判刑2月＋罰金20萬

淫照逼赴摩鐵性侵口爆3C女！DNA驗出就是他卻判無罪　關鍵電話曝

醉男偷2頂警用安全帽狂大街！嗆「我是大明星」　酒醒才知慘了

提高刑罰無法遏止酒駕？　時力：完成酒精戒癮治療不到1％

升級2大2小免加價！礁溪人私藏百元超值湯屋　置身青山綠水間超美

台灣一年多了4,000位新車主！保時捷2021年全球銷量破30萬輛

雷／男孩跌落水驚見紅衣女屍！《解讀惡之心的人們》首播爆好評

駐韓美軍基地恐被炸飛！北韓試射飛彈「玩真的」　視美國為假想敵

《黃金》渣夫王燦揮毫緊張到手抖　羅巧倫被狂罵小三抒壓

北市府快加開接種站！　許淑華批「被塑膠」：市民要跨縣市打疫苗

自己開餐廳...他問父母來吃飯「要付錢嗎？」　網曝1情況：要

別再把曼巴精神灌在我身上　布克再次強調：我就是我！

確診者故意回國用健保？　留學生轟「恐怖風向」：只顯得自己無知

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

F-16V墜海組織DNA比對　確認是陳奕本人

23歲女工人遭「升降梯、風管夾半空慘死」

飛官陳奕證實罹難　家屬將抵現場招魂

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

男大生跟同學借重機　自撞慘死

即／搜救飛官再尋獲人骨頭皮　飛機殘骸1700多件

即／東興國中漏夜快篩　民眾前往篩檢

國3碧潭隧道工安意外　23歲女工人「半空夾困30分鐘」喪命

海軍少校赴美受訓「偷竊」遭美軍法辦

F-16墜海逾72hrs「今抽沙挖機體」　遺骸確認是飛官

更多熱門

相關新聞

洛杉磯火車大失竊　包裹撕爛撒滿地

洛杉磯火車大失竊　包裹撕爛撒滿地

美國洛杉磯「鐵路盜竊案」激增，不僅讓供應鏈大受影響，也讓冤枉的消費者遲遲等不到網購商品，UPS、FedEx、亞馬遜等零售商災情慘重。竊賊趁火車停靠靜止時，撬開車廂及貨櫃鎖頭，除了太重、太便宜或難以轉售的商品，其他有價值的包裹全被洗劫一空，空紙箱散落鐵軌沿線的誇張畫面，如今在網路上瘋傳。

EMU3000商務車廂　最夯餐點出爐

EMU3000商務車廂　最夯餐點出爐

台鐵春節再開114班車　1/19開賣

台鐵春節再開114班車　1/19開賣

搭火車見貓貓逃票　兩手伸直拒捕

搭火車見貓貓逃票　兩手伸直拒捕

白沙屯火車傳意外　老婦遭拖行10米

白沙屯火車傳意外　老婦遭拖行10米

關鍵字：

台鐵火車

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

男大生借重機自撞　口鼻流腦脊液亡

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面