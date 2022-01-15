列車即將抵達她突然腳軟落軌　台鐵英勇站務員「公主抱」解危機

▲昨日早上在台鐵北新竹站發生一名女子不慎落軌意外，幸好站務人員非常機警，順利化解危機。（圖／翻攝臉書新竹人新竹事）



記者陳凱力／新竹報導

「要給這位站務人員一個大大讚！」一名網友表示，14日上午8點12分，自己親眼目擊距他5公尺處，有女子因身體不適軟腳翻落月台，當時女子以頭下腳上的方式從月台掉進軌道，翻躺在鐵軌上，眼看著3分鐘後的列車即將抵達，現場站務人員處變不驚的拿起無線電，立刻通報站務中心指揮調度，同時請求相關單位支援，女子幸運的撿回一條命。目擊網友大讚台鐵站務人員機警「很英勇的將女子公主抱離鐵軌」，同時將現場直擊畫面上傳至臉書社團「新竹人、新竹事」。

台鐵新竹站值班站長表示，昨日早上接獲乘客通報，有一名女子躺在北新竹站月台的椅子上，擔心女子可能身體不適。現場站務人員獲報後立刻前往關心，未料女子可能因緊張又強行改變姿勢，起身後向前走了幾步後，竟倒頭栽掉入軌道。

▲▼站務人員接獲通報後前往關心女子，未料她卻在起身後腳軟掉下軌道。





當時站務人員立刻以無線電通報行控室，把即將在3分鐘後抵達的列車調度往其他月台，同時呼叫相關單位支援。之後北新竹站務人員、新竹站務人員、鐵路警察、119人員迅速抵達，一邊指揮乘客轉換月台搭車，一邊同心協力將女子抱上月台，分工合作，迅速拆解這起鐵道危機。

女子當時意識清醒，所幸因昨天溫度非常寒冷，穿著厚重，掉落鐵軌時也緩衝了些力量，僅右額頭輕微撕裂傷，雙手輕微擦傷，後續由119人員繼續送往醫院診治。

▲▼站務值班人員第一時間透過無線電通報行控室，先解除3分鐘後列車進站危機。

▲▼將列車調度至其它月台，並引導旅客轉換上車地點後，台鐵站務人員和路警、119人員一起協助將女子從月台下搬上來。

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