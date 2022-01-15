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EMU3000商務車廂最夯餐點出爐！台鐵「限定名品」點餐率破5成奪冠

▲▼商務車廂一半以上旅客都選擇台鐵便當。（圖／台鐵）

▲商務車廂一半以上旅客都選擇台鐵便當。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵EMU3000首設商務車廂（又名騰雲座艙），長途旅客在訂票時，即可預定餐點，據統計，去年12月29日至今年2月9日間，台鐵便當預定率高達52.7％，預定次數共6320次，另外微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥、哈根達斯冰淇淋則為第二多，飲品方面則由星巴克特濃咖啡拿鐵最高，佔比36％，第二多為AQUAGEN氣泡水。

台鐵局表示，旅客可透過「臺鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品，旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心專屬服務。

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騰雲座艙精選的餐點（5擇1）包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥各1個)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅；飲品(4擇1)包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水或EMU3000型設計款瓶裝水。

▲▼商務車廂一半以上旅客都選擇台鐵便當。（圖／台鐵）

▲商務車廂台鐵便當為限定口味。（圖／台鐵）

台鐵局表示，「騰雲座艙限定便當」及「哈根達斯冰淇淋」需事先於APP或官網預定，因考量餐點之賞味期限與食品安全及送餐時效性，以指定開放車次及該車次餐點及飲品派送區間為限。

旅客如未經線上選餐、於車站窗口購票或當日購票者，將以車上實際供應之餐點及飲品為準。為讓旅客在用餐時段能享用熱騰騰的No.1台鐵便當，「訂票完成」或「網路付款」後，務必完成線上選餐。

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