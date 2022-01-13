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驚！台鐵白沙屯站驚傳意外　8旬嬤下火車遭門夾住拖行10公尺　

▲8旬嬤搭火車疑似下車時被車門夾住，遭拖行10公尺，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲8旬嬤搭火車準備從白沙屯站下車，疑似下車時被車門夾住，遭拖行10公尺，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯火車站，13日中午左右驚傳意外；1名84歲的黃姓老婦在下車時不慎遭到車門夾住，在月台上被拖行將近10公尺才停下；苗栗縣消防局獲報後立即前往救援，受傷的黃婦意識清楚，但頭部、左膝蓋、左手指都有擦傷腫脹，至於詳細發生原因還待調查中。

苗栗縣消防局表示，13日中午12時20分接獲通報，稱在白沙屯火車站有婦人被火車車門夾住，導致在月台上被拖行約10公尺；救護人員抵達時，老婦已被台鐵人員與同行妹妹攙扶至候車室。經初步檢查後，左膝蓋有0.1乘0.1公分的擦傷，左手指、後腦、前額也都有擦傷，但意識清楚，送往通霄光田醫院治療。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，這對黃姓姐妹從北部要到白沙屯媽祖廟參拜，所搭乘的莒光號511車次到站後，準備再次啟動時姐妹才發現，遂趕緊衝至門邊自行開車門想要下車。不料，妹妹先行跳下車，但姐姐手指卻被車門夾住，就這樣看著姐姐被拖行將近10公尺遠，妹妹趕緊拉住姐姐，自己也摔倒在地。

台鐵人員見狀後，趕緊呼叫列車司機員緊急停車，幾名員工也將受傷的老婦攙扶置候車室等待救護車前來，所幸老婦意識還算清楚，沒有生命危險。台鐵白沙屯站也呼籲，旅客搭乘列車如若過站狀況，千萬不要冒險跳車，應等到下一站後，再透過站務人員協助，以避免發生更嚴重的傷害。

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