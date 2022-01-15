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國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃

記者陳凱力／新竹報導

國道1號南下107.8K處昨日早上發生一起切車害駕駛人連環自撞事故，有網友將錄下過程的行車紀錄器發布至網路上，引起網友們討論，大多數網友認為，小客車連環自撞與突然切車的車輛具相當因果關係，紛紛呼籲駕駛拿起貼文影片尋找「鬼切肇逃」。

▲國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃。（圖／翻攝臉書）

▲內側車道的駕駛疑似被右方切車驚嚇，失控連環自撞。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

昨(14)日早上8時許，位於國道1號南向107.8公里處，一部藍色自小客車由中側車道變換至內側車道時，擦撞左手邊棕色自小客車，棕車駕駛因此失控，衝撞外側護欄，造成輕傷。

有網友將行車紀錄畫面PO上臉書《爆料公社》(官方粉專專屬)引起網友討論，有網友認為，可能因為駕駛被嚇到，情急之下直接急轉方向盤，結果引發失控，不過因為畫面中前車駛離，也被網友認為「先提告肇逃跟傷害」、「肇逃了」、「肇事責任歸屬前車，不過後車要有行車記錄器證明，當然判定還是要以交通警察為主⋯」。

▲國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃。（圖／翻攝臉書）

▲▼有網友將行車紀錄器畫面PO上網，引起討論。

▲國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃。（圖／翻攝臉書）

由於行車紀錄畫面太過驚悚，事發當下附近車輛紛紛減速，避開後又快速離開，就怕自己「路過中槍」，大多數網友認為，切車的駕駛應負起相當責任，「致人傷亡要付過失傷害、過失致死刑責，如果造成他人傷亡又揚長而去，則有肇事逃逸的嫌疑」、「右邊的車明顯越線了，沒打方向燈、沒有注意四周車輛，有肇事的因果關係」，不過事故車的反應也令人捏一把冷汗「不當切車確實該是主因，但你這反應」、「駕駛反應跟經驗真的蠻糟糕的，重踩煞車再打方向盤，有循跡也不見得能救」。

警方也表示，汽車行駛高速公路，變換車道除應打明方向燈，並應保持安全距離及間隔，以維護行車安全，違者將依道路交通管理處罰條例第33條，處新台幣3000至6000元罰鍰。

▲國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼小客車連環自撞，車頭全毀損傷慘重。

▲國道遇鬼切車！他嚇到變身連環自走砲　路過駕駛全傻眼：快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

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