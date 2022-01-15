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社會 社會焦點 保障人權

聯亞藥驚爆內線交易檢調22路搜索　生技執行副總彭文君300萬交保

▲聯亞集團董事長王長怡（右）、聯亞藥副總暨發言人范瀛云。（圖／記者吳康瑋攝）

▲聯亞集團董事長王長怡（右）、聯亞藥副總暨發言人范瀛云。（圖／記者吳康瑋攝）

記者陳凱力／新竹報導

國內疫苗大廠聯亞生技及聯亞藥，驚爆員工違反證交法案，檢調單位昨(14)日大動作展開搜索約談行動。經檢方漏夜偵訊，認聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌重大，諭知分別以300萬、100萬元交保。

新竹地檢署表示，興櫃公司聯亞藥於去年6月下旬興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，由檢察官指示調查局北部機動工作站蒐集事證後，昨（14）日持搜索票前往台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、臺南市等22處執行搜索，扣得相關文書、電磁紀錄與筆電等物，並同步傳喚與聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長等管理階層及相關證人共17人到案說明。

▲▼台北股市大盤跌 疫苗概念股(高端 聯亞藥)、航運股(萬海) 雙漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲去年6月下旬至8月間，聯亞藥股價從最高290元連續多天跳水至119元，之後一路下跌，目前股價約在70元左右。（圖／記者屠惠剛攝）

案經8名檢察官漏夜訊問，針對聯亞藥股價異常波動一事，檢方認彭文君、傅姓處長涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌重大，諭知彭文君、傅姓處長分別以300萬、100元交保。

▲聯亞藥一度跌至82.9元。（圖／記者廖婕妤攝）

▲檢察官偵辦聯亞藥案，認聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌重大，諭知分別以300萬、100元交保。（圖／記者廖婕妤攝）

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