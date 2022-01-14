台鐵春節再加開114班車「1／19起開賣票」　最新自強號馳騁東線

▲台鐵春節加開列車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

春節假期將至，交通部台鐵局表示，1月28日至2月7日將再加開114列次加班車，1月19日起開放訂票，另外1月17日、18日及2月17日、18日加開大專生優惠列車，共計16列次，目前1月17日、18日車票仍有空位。

台鐵局表示，春節疏運期間東部幹線投入EMU3000型自強號，加開樹林=臺北=花蓮=臺東20列次、樹林=臺北=玉里18列次、EMU900型區間快車加開樹林=臺北=花蓮18列次，合計56列次。

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西部幹線投入PP推拉式自強號加開七堵=潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵=臺北=臺中=嘉義開18列次、新竹=臺中=高雄18列次，合計40列次。南迴線投入EMU900型區間快車高雄=臺東18列次。

台鐵局表示，今年春節連續假期疏運共加開423列次，東線運能增加28.9%，西線運能增加5.7%，南迴線運能增加32.7%，均創歷史新高，且加班車以最新的EMU3000型自強號及EMU900型電聯車為主，盼能提升服務品質。

另外台鐵局於1月17日、18日及2月17日、18日已加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校，目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票。