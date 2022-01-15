春節打第三劑疫苗注意！除夕到初三休息「初四再開打」

▲1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎第三劑疫苗開打，不少民眾搶預約接種，指揮中心發言人莊人祥提醒，接種時間會根據醫院營業時間進行，除夕到初三會休息，等到初四才會提供疫苗接種服務。他表示，第19期疫苗接種到23日，接著第20期時間為24到30日，所以年前還有一波接種期。

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▲1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心15日開放COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑。如已於各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月17日至1月23日。

二、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。

(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。

(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

【補充說明】

1/15 10:00-1/16 12:00 追加劑預約狀況 (截至1/15 13:00)

符合預約資格： 6,864,019 人

已完成預約人數： 430,333 人

各廠牌預約人數

AZ預約人數： 1,211 人

BNT預約人數： 46,513 人

Moderna預約人數： 369,981 人

高端預約人數：12,628 人