快訊／本土+6、境外增72　西堤顧客、打工女同學、家人確診

▲桃園市政府環保局今天上午在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增6例本土個案，都與聯邦銀染疫行員曾去的西堤餐廳相關，另增加72例境外移入，確診個案無人死亡。





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▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增78例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

▲0115新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(23例)、加拿大(10例)、印尼及越南(各3例)、法國及澳大利亞(各2例)、新加坡及德國(各1例)移入；另27例調查中。入境日介於去(2021)年11月4日至今(2022)年1月14日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,233,163例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,213,414例排除)，其中17,769例確診，分別為3,033例境外移入，14,682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。