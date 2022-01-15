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社會 社會焦點 保障人權

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

記者陳以昇／新北報導

新北市一名某科大越南籍男大生，趁同學不在時，私自騎乘他的黃牌重機外出兜風，卻失控自撞分隔島，男大生頭部重創倒地，耳、鼻還流出腦脊液，經送醫宣告不治，經了解男大生並無大型重機駕照，亦無酒駕情事，由於同學並不知情未有法律責任，目前校方已通知遠在越南的家屬前來台灣處理後事。

▲▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島送醫不治 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島監視器拍下最後身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，21歲越南籍李姓男大生跟同學租屋在三重區，14日下午5時許，趁同學不在家時，未經同意私自騎乘他要價26萬元的黃牌重機，在行經新北市新莊區新北大道4段往三重方向返家時，不明原因失控自撞分隔島，人車甩飛重摔墜地，導致他頭部顱骨重創。

▼越南籍男大生無照騎黃牌重機。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島送醫不治 。（圖／記者陳以昇攝）

救護人員獲報趕抵現場，發現男大生倒在血泊中，耳、鼻還漏出腦脊液，沒有呼吸心跳，經送往輔大醫院急救，仍在晚間6時14分宣告不治。警方通知校方教官到院，僅表示男大生父母家屬都在越南，獨自來台唸書，將會盡快聯繫家屬安排來台處理後事。

▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島送醫不治 。（圖／記者陳以昇攝）

警方表示，經抽血檢測酒測值為0，沒有酒駕情事，但他僅領有普通重機駕照，並無大型重機駕照，由於當時車主同學並不在家，對於男大生私自將機車騎出兜風並不知情，未有法律責任，詳細肇事原因待警方調查。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼事發的黃牌重機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南籍男大生無照騎黃牌重機，失控自撞分隔島送醫不治 。（圖／記者陳以昇攝）

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