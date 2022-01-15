違規車拒檢畫面曝！警一路拍車窗狂追　怒開5萬4罰單

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

國道一號九如交流道12日上午7時許，三民第二分局一名員警正在執行交通疏導勤務，發現一輛自小客車紅燈違規右轉欲上匝道、想上前盤查，結果，該車駕駛竟繼續往前行駛離去。對此，警方表示，已對駕駛開出紅燈右轉、不服稽查、危險駕車等罰單，最高可罰5萬4600元。

▲違規小客車不理會警方攔查，擅自開上國道。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」，下同）

有網友日前於臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」PO出行車紀錄器影片寫道「有錢就是任性，連警察一起帶走，國道公路警察局這算不算路肩行駛？」透過畫面可看到，該名員警試圖拍打車窗，想攔查小客車，怎料，駕駛卻一路往前開，即便另一名員警上前也未理會，行徑相當誇張。

網友看完畫面紛紛留言表示，「警察太危險了，請派這兩位同仁去其他路口抓機車未二段式左轉比較輕鬆」、「非通即毒，跑先」這種事情好像越來越多了？」「條子在跑步運動」、「警察好危險」、「他逃也沒用吧！警察只要通知紅斑馬，他就會被紅斑馬攔下來開單了」。

對此，三民二分局說明，1月12日7時許，本分局員警在國道一號九如交流道東側執行交通疏導勤務時，見一輛自小客車沿九如一路駛至路口時紅燈違規右轉欲上匝道，即上前攔查，鳴笛並以明確手勢示意停車受檢，未料，該車未依規定配合停車受檢，趁機逕自駛上國道離開，所幸員警未被拖行、亦無受傷。

三民二分局指出，員警在考量當下車流狀況、匝道行車安全及執勤安全等因素，未再強行攔停，依各項違規事實，再依道路交通管理處罰條例逕行舉發，其中該車違規項目為紅燈右轉（可處罰鍰新台幣600元）、不服稽查（最高處罰鍰新台幣3萬元並吊扣駕照6個月）及危險駕車(最高處罰鍰新台幣2萬4000元、吊扣車牌6個月及參加道安講習）。