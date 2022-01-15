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社會 社會焦點 保障人權

1月2次！澎湖也傳暴力砸車　BMW擋風玻璃車窗全毀民眾恐慌

記者陳洋／澎湖報導

球棒暴力砸車歪風竟然也吹到治安良好、民風純樸的澎湖，有民眾的私家車停在自家門口，遭持球棒的黑衣人砸毀擋風玻璃和車窗，整個行兇過程也被拍了一來，而且根據附近住戶說法，這一經是一個多月來的第二起了，警方正全力緝兇中。

▲▼ 澎湖也有棒球隊？一私家車被砸。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖一私家車被砸 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 澎湖也有棒球隊？一私家車被砸。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖一私家車被砸 。（圖／記者陳洋翻攝）

這輛就停在自家門口的私家車，從前擋風玻璃開始，幾乎全車的車窗沒有一處完整，車身上也有砸痕，後視鏡也被打落在地上，可見當時下手的力道之猛。

據了解，被砸的黑色自小客為BMW F10的5系列，售價266萬元起跳，是BMW的經典車款之一。

附近的住戶說，他沒聽到什麼奇怪的聲音，出來一看才發現有車子被砸了，也不知道什麼原因，但他覺得附近住戶都很單純，想不出車子為什麼被砸。

另有住戶說，他有看到被砸的過程，一次是早上六點多，一次是早上九點多，每次都是一個人來，人一到針對車子就砸，他說，這已經是這一個多月來的第二次了，上一次是一輛白色的轎車被砸，這一次換黑色的，治安感覺變不好了，警方要多約束才是。

▲▼ 澎湖也有棒球隊？一私家車被砸。（圖／記者陳韋男攝）

▲警方獲報到場後已經先取證。（圖／記者陳洋翻攝）

警方獲報到場後已經先取證，由於車主不在家，警方後續將聯繫車主釐清，同時警方已經調出監視器畫面掌握可疑犯嫌，目前已向檢察官聲請拘票，等嫌犯拘提到案後，釐清犯案動機是隨機犯案，或是和車主有私人恩怨。
 

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