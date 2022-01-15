女友想走「奶兇感路線」！他驚呆：要變辣妹了嗎？　真相曝光超糗

▲圓臉型配上眼尾上揚的貓眼非常勾人 。（圖／翻攝自宋智雅、Jennie IG）

記者施怡妏／綜合報導

受歡迎的長相會隨著流行改變，韓國最近就特別鍾愛所謂的「貓系長相」，雖然看起來冷豔、有距離感，但只要笑起來馬上就會融化人心，又可愛又霸氣，就是所謂的「奶兇」，一名男網友聽到女友說「想走奶兇路線」，還以為是胸部大的意思，了解意思後才恍然大悟，貼文一出掀起討論。

男網友在Dcard上發文，最近聽到女友提到「奶兇奶兇好可愛，好喜歡這種氛圍，我也想這樣！」頓時嚇到，以為女友口中的「奶兇」是指「奶」：胸部、「兇」：很大。後來聽了女友的解釋才知道，才發現跟她想像中的完全不一樣。

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「奶兇」指的是外面看起來氣勢很強，但同時也有軟萌的一面，像一直是時尚指標的BLACKPINK成員Jennie、出演《單身即地獄》爆紅的宋智雅都是標準奶兇貓咪相，霸氣的奶兇感超有魅力。得知真相的原PO納悶，「這算什麼新造詞嗎？一開始還以為女友怎麼突然變得跟我一樣喜歡欣賞...」

貼文一出，引起網友討論，「不是奶貓很兇嗎」、「就是又奶又兇啦」、「我以為是蘿莉生氣」、「應該是在說海賊王的女角吧，每個女角看起來都超胸」、「我也以為是胸部大耶」、「還以為是內傷的台語唸法」、「不可以色色喔」、「我一直以為是形容在生氣的可愛動物」。

▼原PO以為是胸部大的意思。（圖／翻攝自Dcard）