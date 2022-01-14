男友甜蜜搭肩！「下秒1舉動」妹子尬爆：旁邊都是人　網全勸分手

▲男友總愛在公共場合抓原PO胸部。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在公眾場合，能接受另一半忍不住「亂摸」嗎？一名女網友發文表示，男友和她有差不多27公分的身高差，走在人多的路上時，對方總愛順勢抓她胸部幾下，縱使她多次拒絕還是講不聽。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「男友在路上總是抓我奶」為題發文，提到男友快要180公分，兩人有約27公分的身高差，每次走在路上，對方都會將手搭在她的肩上，並順勢把手伸到她的胸前，在大庭廣眾之下抓個幾下。

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原PO表示，她已經和男友說過好幾次，不要在公共場所亂抓，但對方就是講不聽，還毫無遮掩一直抓；在追問之後，男友則告訴她，自己「就是想抓」而已，沒其他特別原因。對此，原PO實在搞不懂男友想法，有其他女生也遇到類似問題嗎？

▲網友認為原PO都拒絕了，男友卻執意要抓，這就是不尊重。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺就是沒什麼內涵的人，應該來不及改了，或是他根本不覺得需要尊重你」、「超級不尊重人欸，到底有沒有在意你的感受」、「不顧慮到你的意願，這男友不及格」。

還有些網友勸原PO趕緊分手，「抓奶不是問題，但如果你已經表明不喜歡在公眾場合這樣被他抓奶，他還繼續的話，建議大吵一架或是乾脆分手」、「不喜歡就明確的跟他說，如果對方不改，你再要考慮是否還要在一起」。