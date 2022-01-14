一天換2片口罩！「酒精噴到手爛」男留學生確診：失去味覺、嗅覺

▲原PO確診後，味覺嗅覺都失去了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，新冠肺炎疫情持續升溫，一名在加拿大留學的男網友表示，只要出門就一定會戴上口罩，一天會換2片口罩，酒精也是隨身攜帶，噴到手都爛掉，但還是確診了，症狀大概就跟A型流感一樣，除了咳嗽、流鼻涕之外，還失去嗅覺、味覺，現在已經痊癒了，也沒有出現後遺症。

一名男網友在Dcard上發文，只要出門一定會戴口罩，一天更換2片口罩，酒精也是出門必備的東西，走到哪噴到哪，「噴到手要爛掉了，還是中獎 」 ，他也透露，一堆朋友不是密切接觸者，可是還是確診了，因此在留學圈最近很流行一句話，「只要你朋友沒人中獎，就代表你沒朋友」。

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他坦言，9月中就 fully vaxxed（完全接種的，打過2劑疫苗）了，打的都是Pfizer（輝瑞）疫苗，這次確診Omicron變異株病毒，症狀很像A型流感，有頭痛、喉嚨痛、發燒、打噴嚏、流鼻水、有痰、很累、肌肉痠痛、晚上睡覺會盜汗，還有失去嗅覺跟味覺，「真的是連自己大便都聞不到那種，大概持續了5-7天」。

原PO表示目前剛康復，「現在吃東西有味道感覺很神奇，後遺症目前沒有，希望不要有」，至於怎麼感染的，他不太清楚，「太多朋友中了，只知道大概什麼時候中，完全沒辦法追根溯源，我也只跟固定的朋友吃飯，可能他們有跟其他人接觸吧 」。

▲他曬出快篩陽性的證明。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，掀起網友討論，「看來除了疫苗認證老人，還有疫情認證邊緣人」、「果然Omicron傳播力很強」、「真的，在歐洲也是沒確診過代表你沒朋友」、「在疫情之下請大家繼續當邊緣人」、「其實這樣算是往流感方面發展了，傳染力很強，但死亡率會一直降，到最後也沒什麼好怕的了」。

不少網友也指出，Omicron傳播力很強，但症狀都比較輕微，「這次很像流感，喉嚨痛、打噴嚏、咳嗽，我親人在紐約工作，撐過兩年，然後這次omicron也中了（而且是居家辦公），傳染力真的不是一般的，但是症狀很輕微，其實沒什麼好怕的」、「我大部分朋友的症狀都超～輕微，連感冒都不算，咳嗽也沒有，頂多流流鼻水而已」。