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《華燈3》超狂卡司提早曝光？劇迷驚見「1角色」太扯：真的誇張了

▲▼台大教授揪出《華燈初上》2大錯誤。（圖／翻攝自臉書／華燈初上）

▲《華燈初上》。（圖／翻攝自Facebook／華燈初上）

記者曾筠淇／綜合報導

《華燈初上》自開播以來話題不斷，就有網友注意到，維基百科這回竟意外流出第三季的卡司？而值得一提的是，上頭有一個角色名讓人一看就噴笑，不少人都直呼「誰會信！」

有網友在Dcrad上，以「這是什麼陣容啦」為題發文，日前她上網查詢《華燈初上》第三季的演員有誰，整排看下來，包含張惠妹、光良、瑪丹娜、劉若英、林志玲、劉冠佑、陳綺貞、陳信宏、田馥甄、溫尚翊、石錦航、蔡昇晏（瑪莎）、蔡依林、柯佳嬿、蘇慧倫、白安、丁噹、徐佳瑩、陳嘉樺、郭靜和林依晨。

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值得一提的是，維基百科上的演員、角色和介紹雖看似煞有其事，不過蔡依林演出的角色卻是「特務J」，讓大票網友看了哭笑不得。對此，蔡依林的經紀人日前也表示沒有要參演。

▲▼ 。（圖／翻攝自維基百科）

▲這名單讓大票網友笑噴。（圖／翻攝自維基百科）

網友紛紛留言回應，「我就問蔡依林那個特務J，誰會信？信你個鬼」、「有同感！特務J真的太誇張、太突兀了」、「一開始很相信，看到特務J就笑了」、「特務J一看到也覺得超好笑」、「大寫J像一隻蠍」、「特務J那個是怎樣？要演科幻片喔」。

還有些網友看到名單後表示，「這是認真的嗎」、「人人都可以改維基百科，完全不信」、「真是期待」、「劇情逐漸魔幻」、「笑死，這真的假的啦」、「這個陣容好煩～但如果是我願意追」。

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