COVID-19公費疫苗預約平台15日開放　提供第3劑預約服務

▲台南市13日共11105人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中56人接種AZ疫苗、6193人接種莫德納疫苗、941人接種高端疫苗、3915人接種BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

COVID-19公費疫苗預約平台將於15日上午10時重新啟用，16日中午12時提供「年滿18歲以上已完整接種2劑COVID-19疫苗，且滿12週之民眾」預約第19期接種追加劑（第3劑）；有接種追加劑需求的市民，請於平台開放期間預約。

台南市生局指出，這次採分流預約，1957年12月31日（含）以前出生者，預約期間為1月15日上午10時至1月16日中午12時；1958年1月1日至1972年12月31日（含）之間出生者，請於1月15日中午12時至1月16日 中午12時預約；1973年1月1日至2004年1月23日（含）之間出生者，預約期間為1月15日 下午2時至1月16日中午12時。預約平台（https://1922.gov.tw/）完成預約，當天並攜帶健保卡及接種紀錄卡（黃卡）前往接種地點，接種期程為1月17日至23日。

若民眾須接種1、2劑COVID-19疫苗，目前已開放各地方政府指定、安排合約醫療院所或衛生所提供疫苗預約接種，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，運用 「COVID-19 疫苗接種院所」及「COVID-19 接種院所地圖」等資訊，就近前往接種；如有預約接種相關疑問，請撥(06)2880180。

13日台南市共11105人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中56人接種AZ疫苗、6193人接種莫德納疫苗、941人接種高端疫苗、3915人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共16053人接種COVID-19疫苗。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至2022年1月13日共接種278 萬4207劑次，第一劑涵蓋率77.8％、第二劑涵蓋率68.4％、加強劑及追加劑涵蓋率3.1％、劑次涵蓋率149.3％。