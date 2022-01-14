上映「僅2人買票」票房390元　陸電影《張之洞》被笑：電費都不夠

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電影《張之洞》1月7日上映，但票房非常慘澹，上映首日只有2人觀看，票房90元（約390元新台幣），6天累計票房也只有2109元（約9160元新台幣），被戲稱為「2022年電影票房慘案」，甚至有網友留言表示，「電影院連電費都不夠付吧？」

根據大陸電影網站資料，《張之洞》的出品方有三家，分別為北京太陽花開影視文化有限公司、南皮縣融媒體中心（南皮縣廣播電視台）和北京慧橙影視製作有限公司，由「三丑」執導，劉長純、陳麗娜、史可和高蘭村主演，主要講述了張之洞在富國強兵、實業救國、教育興國等方面的突出貢獻，表現他嘔心瀝血的一生的故事。

▼電影主要講述《張之洞》推動「洋務運動」的故事。（圖／翻攝微博）



雖然歷史人物的故事引起了一些關注，但《張之洞》的票房卻非常慘澹，7日上映當天只有2人觀看，票房90元，截至13日凌晨，票房也只達到2109元。而且，就算觀眾真的對《張之洞》有興趣，也不一定能找到播映的電影院，因為上映首日，該電影只在武漢、滄州、北京、唐山和石家莊五座城市有排片，其中北京、唐山和石家莊一張票未賣出去，滄州市排了25場，日票房僅12元。

更淒慘的是，8日至10日，只剩下滄州一個城市繼續給《張之洞》排片，僅管之後因為媒體報導，關注度提高，《張之洞》的放映城市開始增加，但也只有武漢、上海、黔南、遵義、石家莊、廣州、朔州、梧州和滄州等9座城市能看到。

▼《張之洞》上映首日票房只有90元，買票的只有2人。（圖／翻攝微博）



根據《紅星新聞》報導，該片導演「三丑」表示，「我們認真把故事講好，爭取給予觀眾以震撼享受和觀後思索，尊重投資，尊重藝術，尊重觀眾，尊重生活，尊重自己的原則，將《張之洞》這部電影搬上大銀幕，因影片商業價值不夠，導致影片上映、排片上面遇到困境，深表遺憾。」

對於此片的遭遇，資深電影發行人高軍認為，《張之洞》有點可惜，他是中國近現代史有貢獻的人，又是個悲情英雄，「這樣的票房太可惜了。」

▼《張之洞》上映已一周，票房仍未見起色。（圖／翻攝微博）



另外，也有少數觀看過此片的網友在網路上分享了心得，「這部電影能看，不是那種粗製濫造的大爛片。」「沒有那麼差，可以去看看。」

張之洞是清末「洋務運動」的代表人物之一，在工、農、商、教育等方面都有卓越貢獻，與曾國藩、李鴻章、左宗棠並稱「晚清中興四大名臣」。

▼張之洞是「洋務運動」代表人物之一。（圖／翻攝微博）

