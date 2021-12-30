金雞青年導演訓練營5部《選擇題》首映　兩岸導師一對一指導新銳創作

▲2021金雞青年導演訓練營首映禮。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2021金雞青年導演訓練營首映禮昨（29）日在廈門寰映影城舉行，5名由兩岸知名導演指導的新銳導演，各自帶著以「選擇」為主題的作品至首映會播放，讓現場觀眾感受一場極具震撼的視覺與心靈衝擊。

▲入圍的5位青年影人在導師的協助下完成以「選擇」為題的短片。（圖／主辦方提供）

本屆金雞青年導演訓練營首次舉辦短片工作坊實踐活動，以「選擇」為限定主題，經過訓練營的嚴格選拔後，包括陳楚儀、王傳琳、譚玉坤、李宗衡及張怡在內的5位青年影人脫穎而出，並由五百、董越、姚婷婷、張弛及黃朝亮等專業電影人組成的監製導師團及製片團隊，採「一對一」的方式指導協助，完成各自的《選擇題》。

5位青年導演與監製導師在首映現場帶著作品正式亮相，同時，也與現場的觀眾進行交流互動，青年導演們藉由與觀眾分享多元創造與獨特敘事風格，透過見證、參與和溝通，期盼能對短片創作的想象力有所突破。

5部參與首映的影片中，《莎鯊》是由台灣知名導演黃朝亮指導的新銳導演譚玉坤所執導，內容描述一位賣魚女孩張莎莎，為了籌措學費，從閨蜜的親友處買了一條小鯊魚，不料在疫情反覆下，魚店經營不下去得關門，張莎莎因擔心小鯊魚活不到店鋪歇業，決定出門尋找買家。

▲台灣導演黃朝亮透過視訊分享指導新銳導演的心得和創作過程觀察。（圖／主辦方提供）

在現實中，受疫情影響的黃朝亮雖未能親自到場見證新銳學子作品的首映，但他也透過視訊連線，分享電影創作的過程及對青年導演的成長觀察。

2021金雞青年導演訓練營首映禮為大陸金雞百花電影節的主要活動之一，包括廈門市政協副主席薛祺安、大陸電影家協會分黨組副書記、秘書長閆少非、青崧影業創始人、董事長，華影天下電影發行有限責任公司董事長葉寧及大陸知名導演張弛、姚婷婷、董越、德格才讓等來賓皆出席首映活動。