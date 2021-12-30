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金雞青年導演訓練營5部《選擇題》首映　兩岸導師一對一指導新銳創作

▲2021金雞青年導演訓練營首映禮。（圖／主辦方提供）

▲2021金雞青年導演訓練營首映禮。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2021金雞青年導演訓練營首映禮昨（29）日在廈門寰映影城舉行，5名由兩岸知名導演指導的新銳導演，各自帶著以「選擇」為主題的作品至首映會播放，讓現場觀眾感受一場極具震撼的視覺與心靈衝擊。

▲2021金雞青年導演訓練營首映禮。（圖／主辦方提供）

▲入圍的5位青年影人在導師的協助下完成以「選擇」為題的短片。（圖／主辦方提供）

本屆金雞青年導演訓練營首次舉辦短片工作坊實踐活動，以「選擇」為限定主題，經過訓練營的嚴格選拔後，包括陳楚儀、王傳琳、譚玉坤、李宗衡及張怡在內的5位青年影人脫穎而出，並由五百、董越、姚婷婷、張弛及黃朝亮等專業電影人組成的監製導師團及製片團隊，採「一對一」的方式指導協助，完成各自的《選擇題》。

5位青年導演與監製導師在首映現場帶著作品正式亮相，同時，也與現場的觀眾進行交流互動，青年導演們藉由與觀眾分享多元創造與獨特敘事風格，透過見證、參與和溝通，期盼能對短片創作的想象力有所突破。

5部參與首映的影片中，《莎鯊》是由台灣知名導演黃朝亮指導的新銳導演譚玉坤所執導，內容描述一位賣魚女孩張莎莎，為了籌措學費，從閨蜜的親友處買了一條小鯊魚，不料在疫情反覆下，魚店經營不下去得關門，張莎莎因擔心小鯊魚活不到店鋪歇業，決定出門尋找買家。

▲台灣導演黃朝亮透過視訊和現場觀眾分享指導新銳導演的心得和創作過程觀察。（圖／主辦方提供）

▲台灣導演黃朝亮透過視訊分享指導新銳導演的心得和創作過程觀察。（圖／主辦方提供）

在現實中，受疫情影響的黃朝亮雖未能親自到場見證新銳學子作品的首映，但他也透過視訊連線，分享電影創作的過程及對青年導演的成長觀察。

2021金雞青年導演訓練營首映禮為大陸金雞百花電影節的主要活動之一，包括廈門市政協副主席薛祺安、大陸電影家協會分黨組副書記、秘書長閆少非、青崧影業創始人、董事長，華影天下電影發行有限責任公司董事長葉寧及大陸知名導演張弛、姚婷婷、董越、德格才讓等來賓皆出席首映活動。

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