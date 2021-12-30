金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季廈門登場　10名青年導演獲新翼推優榮譽

▲第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季推介會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季推介會昨（29）日在廈門舉行，由擔任評審主席的中國電影家協會副主席、演員、導演吳京親自為獲獎的青年導演頒獎。吳京表示，當電影業處於疫情下的艱難時刻，在華語電影產業正一步步從大變強的歷史節點，「我們能從這一個短片季的窗口，得窺華語電影未來的希望，是金雞電影節和廈門送給中國電影界的一個珍貴的禮物。」

吳京指出，本次評審過程中看到非常多元的青年導演短片，很多作品呈現出令人驚喜的成熟度，「既有傳統影視院校的學生，也有從非專業領域殺入的年輕人，不只一部作品是在海峽兩岸和港澳內地的合作下完成的。」

「第二屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季」主辦單位共收穫610部短片，包括大陸作品476部，港澳台及合拍作品134部。經評審團初選後，共有60位青年影人帶著他們的作品脫穎而出，名單內包含劇情、紀錄、實驗等多種類型片。

在短片季推介會上，主辦方揭曉評審評選出的10名青年導演，並由短片季評審主席吳京，大陸電影家協會分黨組副書記、秘書長閆少非，廈門市政法委常務副書記黃平南，國台辦二級巡視員周強為獲獎導演頒獎，獲獎者除獲得「新翼推優榮譽」和2萬元（人民幣）獎金外，作品也將在大陸金雞百花電影節期間播放。

獲獎的10名導演分別為，兩岸合作的《南方姑娘》導演林偉彬，《三隻螞蟻》導演袁海濤和來自台灣的《KAWAN》導演劉鴻升，《山下野獸》導演楊名、《收穫月影的季節》導演杜曼·布爾列斯汗、《鯨》導演張怡、《鈍器鋒利》導演鄔佳潤、《果果》導演楊果敏、《抓住那只小白狗》導演譚玉坤、《囡囡》導演周行。