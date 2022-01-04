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哪部電影每播必看？網點名「1神片」太經典：刷到台詞都會背

▲▼電影院黑寡婦上映。（圖／記者鍾雨璉、邱顯燁攝）

▲很多人愛看電影。（資料照／記者鍾雨璉）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人最喜歡的休閒活動就是看電影，不但可以全家大小一起看，如果要和另一半約會也是很不錯的選擇。就有網友好奇，大家有沒有哪部電影是怎麼看都不會膩的呢？貼文引發熱議，其中被最多人點名的，則是相當經典的《唐伯虎點秋香》。

這名網友在PTT的movie板上，以「生平最多刷的電影是哪一部」為題丟出討論，提到他截至目前為止，覺得最好看的電影非《銀翼殺手2049》莫屬，看了少說70次，電影上映時刷了19次、而後電影台重播也都會看，完全被吸引住。

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文章引發討論，其中被最多人點名的電影則是《唐伯虎點秋香》，「唐伯虎，刷到台詞都會背」、「唐伯虎系列吧，轉到就看一下，很好的背景音」、「唐伯虎點秋香吧？一個禮拜兩次，持續十年」、「絕對是唐伯虎，打開電視都能看到」。

被星爺《唐伯虎點秋香》騙了20年　真實的唐寅好悽慘！（圖／翻攝官方預告）

▲網友點名《唐伯虎點秋香》必看好幾次！（圖／翻攝官方預告）

還有網友指出，只要是周星馳的電影，都必看好幾次，「星爺電影即使都知道台詞了，轉台看到還是會想看下去」、「周星馳電影+1，數不清看幾遍了」、「周星馳，最近用網飛刷」、「當然是第四台星爺全系列」、「沒進電影院也算的話，周星馳系列的最少10刷起跳吧」、「周星馳的都很常刷」、「周星馳的電影台轉到就一直重複看」、「星爺系列，電影院的話就鐵達尼3次」。

此外，也有些網友回應，「九品芝麻官」、「駭客任務，不敗經典」、「我的冠軍女兒」、「阿凡達」、「你的名字，快30刷」、「LaLaLand戲院五刷」、「哈利波特，現在都還會找我妹一起刷全集」、「頭文字D，我也不知道為何看了5次以上」、「忠犬小八」、「神隱少女」、「回到未來不下50次」、「三個傻瓜」、「星際效應」、「賭神」、「魔鬼終結者2，從小看到大還是覺得經典」。

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