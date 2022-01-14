麵包店脫口罩用餐1小時！銀行員竹縣3足跡急匡68人　停業3天清消

▲新竹縣府公布案17721三處足跡，同時三處已完成消毒並匡列68人採檢中（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心昨(13日)公布確診的桃園市案例17721，為20多歲女性銀行員，在發病日(9日)前4天的1月5日上午8時25分曾到湖口鄉新湖地政事務所全程有戴口罩停留約5分鐘，個案在8時33分至湖口鄉路易莎咖啡(湖口站前門市)外帶飲料全程有戴口罩停留約10分鐘，該店今日(14日)停業一天店內清消。1月9日下午3時55分至竹北市珈豐露麵包店，用餐約1小時未配戴口罩，該餐廳今(14日)起停業至1月17日，並進行清潔消毒。

新竹縣政府環保局昨天下午獲報立即前往三處足跡，進行週邊環境消毒作業，目前匡列3處共68位，自我健康監測55位、居家隔離9位、自主健康管理4位，均採檢PCR送驗中。

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案17721足跡：

1/5上午8:25-8:30新湖地政事務所(新竹縣湖口鄉成功路105號) 停留約5分鐘，全程戴口罩。

1/5上午8:33-8:43路易莎咖啡(新竹縣湖口鄉中山路二段176號)停留約10分鐘，全程戴口罩，1月14日停業1日進行消毒。

1/9下午3:55-4:54珈豐露麵包店(新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號)用餐停留約1小時，用餐時沒有戴口罩，1月14日至1月17日停業4日進行消毒。

衛生局，呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

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