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陳時中保證物資堪用　醫無奈嘆1點「和去年完全不同」：士氣超低迷

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲有醫師認為，第一線醫護的士氣已經和面對首波疫情時相差甚遠。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

桃園機場群聚案延燒至社區，其中中壢聯邦銀行健行分行一案目前已有15例確診，同時又不斷增加境外移入，對醫護而言造成不小壓力，一名醫師就表示，現在的重點不在物資如何，而是第一線人員的士氣已經快被消磨殆盡。

醫師網友Tosca在PTT上小有名氣，是外科名醫洪浩雲的同學，他昨（13）日轉發陳時中稱防疫物資齊全的新聞表示，「其實重點不是防疫物資啦，疫情燒兩年了，第一線醫護士氣都被消磨得差不多了，阿伯我現在明顯體會出現在前線士氣超低迷」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲醫師在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

「完全不是2020年或是去年那種三級時候，大家熱血的準備決一死戰的氣魄」，Tosca表示，在上一波疫情的時候，一堆醫護深怕將病毒帶回家，選擇居住在外，當時也有不少飯店提供警消醫護旅館，甚至有外科醫師住外面太無聊，在手遊上花了700多萬元。

Tosca指出，許多「海龜」隔離14天就快撐不住，「第一線醫護，請問住旅館是要他們住幾天？一個月？兩個月？半年？所以當最後撐得超過承擔極限，自然就是離職潮」，雙北就在疫情期間流失超過350名人力。

「如果連第一線護士都放棄要離職了，他們還管你清零不清零」，Tosca認為，這場仗已經打得太久，只怕再拖下去士氣被消磨殆盡，「不知道這種問題要怎麼解決，你們覺得呢？」

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