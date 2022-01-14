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聯銀狂燒18人！醫預估：還會有更多　曝「最大困難點」比Delta恐怖

▲桃機居服員足跡曾到聯邦銀行健行分行，導致14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日派員在銀行四周進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯邦銀行群聚案已累積18人染疫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

桃園今（14）日一口氣新增6例本土，其中有4位為聯邦銀行確診者的同住家人、接觸者，該群聚共累積18人確診；另1人為金嗓歌友會確診者同住家人，以及居服員乾妹妹的丈夫。前台大感染科醫師林氏璧預估，「意料之中，還會有更多」。他認為疫情很大機會已擴散出去，「尾牙應該都要取消了」。

桃園市長鄭文燦先前預告，聯邦銀行群聚確診人數到了14人以上的規模後，就一定會爆出第二波、第三波感染；而今新增6例確診個案，其中確診的行員媽媽、行員男友、西堤工讀生、金嗓司機的同住家人等，均有各自的職場，且工作性質都會頻繁與社會大眾接觸，加上Omicron迅速擴散的傳染特性，「恐怖第二波」正在發生。

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根據指揮中心資料顯示，指標個案居服員於12/30、1/4兩度至該分行開戶，於8日出現症狀、9日採檢確診，銀行10日接獲通報請員工自主健康管理，但疫調發現7日行員曾聚餐吃尾牙。在12日上午、晚上分別公布新增3名、9名行員確診，13日再增2人，當晚聚餐餐廳的工讀生也染疫，再加上今日新增3名行員同住家人及接觸者共18人。

▲▼案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時直言，「這是意料之中的事，還會有更多！」他指出，集中在9、10日發病的銀行員，約在尾牙聚餐時就開始有傳染力，「我們什麼時候才匡列他們？10日通報自主健康管理、12日改列居家隔離，若都是同株Omicron這根本太困難了，傳播速度太快，很大機會已經傳出去了。」

林氏璧接著說，行員於自主健康管理期間還是可以與家人相處，也可自由外出，減少的暴露量相當有限，而行員家人受傳染也在意料之中，「西提到底發生什麼事我很好奇」。他淡定地說，Omicron進入社區是遲早的問題，只希望國人在這之前可爭取時間，盡快接種疫苗。

林氏璧補充，原本的新冠病毒潛伏期平均落在4～5天，發病前2天開始可傳染，因此一受到暴露後約在第2～3具有傳染力，第4～5天發病。而Omicron最麻煩之處在於潛伏期可縮到3天，加速傳播鏈，一受到暴露後約1天內即具傳播例、第3天發病。

眼見聯銀群聚狂燒18人，林氏璧推測，若都是案17630在尾牙傳給同事，「7日辦尾牙，之後10日發病者有高達6人，9日發病3人，而案17630自己則是在10日才開始發燒（他的潛伏期6天）。」他驚呼，病毒一代傳一代的速度可以非常快，疫調辛苦的在後面追，「真的會比Delta更困難！」

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