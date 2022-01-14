LIVE／銀行群聚擴大「恐怖第2波」來了　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。桃園疫情從機場延伸到社區，聯邦銀行染疫人數持續增加，第二波家人感染正在發生，而先前桃機清潔員曾去的金嗓歌友會家人、居服員乾妹家人也染疫。另外，機場目前以落地採檢模式，今日是入境人數高峰，指揮中心也坦言壓力大。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

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桃園市長鄭文燦今日上午召開防疫記者會表示，桃園確診個案再新增5人，另有一例列為新北市個案。他說明，桃園5例分別為行員的媽媽、行員的男友、西堤工讀生、金嗓司機的家人、以及居服員乾妹妹的先生，其中行員媽媽也在職場上班，而行員男友是物流員，司機家人則是瓦城廚師。

鄭文燦昨日針對聯邦銀行群聚案便表示，當群聚風波累積確診人數到一定規模，後續就一定還會再爆發第二波、第三波感染，如今銀行群聚衍生各案均有各自的職場及學校，「恐怖第二波」正在發生。

另外，因應國際Omicron疫情，國內改採長程航班落地採檢確診。指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，今天、明天入境人數會達到最高峰，分別有4200人與3900人入境，「這幾天邊境壓力還是相當大」，但之後會慢慢往下降。桃機前進指揮所指揮官王必勝上午透露，3天半以來共篩檢1837名旅客，其中有139名旅客確診，陽性率為7.6%；另外，今日目前6航班篩檢382人，有29人確診，陽性率為7.6%。