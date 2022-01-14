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聯邦銀群聚15確診　醫揭戴2層口罩「1動作」染疫風險更高

記者張乃文、黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案延燒至社區，其中中壢聯邦銀行健行分行一案目前已有15例確診。面對來勢洶洶的Omicron疫情，美國建議戴2層口罩或戴N95才能防堵病毒傳染，但中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬曾提到，若是這樣做，可能會讓部分民眾感到無法好好呼吸，進而一直拿下口罩，反而增加染疫風險。

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲防堵Omicron是否要戴2層口罩或改戴N95，各方仍有許多不同意見。（資料照／記者屠惠剛攝）

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中央流行疫情指揮中心13日晚間表示，檢驗出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，是染疫行員案17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）的員工，就讀中壢區某高職；衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離，另外，同住家人就讀之國中及國小，皆預防性停課1日。

桃園機場群聚案由清潔人員發展到手推車人員，再傳給手推車人員的妻子（居服員），接著病毒擴散到其他場域，包含確診者兒子安親班的同學母子、照顧案家庭5人、乾妹妹任職的電子廠等等，就連去銀行辦事，也有3名行員被傳染並爆發群聚。目前銀行群聚感染的部分，累計已有15人確診。

▲▼案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲第一個染疫的行員案17630相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

面對新變異株Omicron，美國舊金山緊急宣布縮緊大型活動的人數定義，並更改口罩指南，建議民眾戴N95、KN95或是KF94等醫用口罩，甚至有市府官員提議戴2層口罩，也就是在醫用口罩外，再加上1層布口罩，藉此提升口罩與臉部的貼合度，獲得「更好的保護力」。舊金山市衛生官員直言，由於Omicron的傳播力極高，光是戴布口罩是不夠的。

不過，這個方法在台灣是否適用，去年5月本土疫情大爆發時，也曾有過相關討論。當時本站報導《美醫說「口罩要戴兩層」！台灣防疫觀念過時　專家駁斥：風險反增》，中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬提到，理論上來說，一般多戴1層口罩其實是會影響到正常呼吸，即便的確可以減少病毒傳播，但衡量台灣的氣候，加上有些民眾肺活量較差，戴上一般的外科口罩呼吸就已經有點困難，更何況戴2層就像N95一樣，若是無法好好呼吸，就會一直拿下來，整體反而增加更多風險。

至於拿下口罩會增加多少風險，從這次的中壢聯邦銀行健行分行一案來看，指揮中心透過監視器畫面發現，染疫居服員兩度到銀行辦理業務，洽談時曾在講電話期間把口罩短暫移開，而當時的承辦人員就是第一個確診行員案17630，接著就在短短2天內爆出15例確診。

▲桃機群聚感染案，居服員足跡到聯邦銀行健行分行導致有14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日上午派員在銀行四周進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯邦銀行健行分行13日進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心表示，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲，民眾若曾於今年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

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