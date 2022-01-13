2024選中正萬華對決林昶佐？　徐巧芯：機率很小

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案，以同意票未達門檻做收，有媒體人點名國民黨議員徐巧芯參選2024中正萬華區立委，有望擊敗林昶佐搶下一席，對此，徐巧芯13日表示，目前首要目標是尋求議員連任，並強調自己選區是在松山信義，「比起要不要當立委，更在乎的是有沒有持續經營原本的選區」。

徐巧芯接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，身為松山信義區議員，最重要的目標是在年底尋求連任，也要幫忙台北市長輔選，而選立委是2024年才會發生的事情。

至於若議員順利連任之後，會不會去爭取立委，徐巧芯說，一定會盡可能爭取，因為那是從政者的權利，想要更上一層樓，為更多人服務，所以現在希望能爭取連任，「未來2024年如果有初選之類的，應該也是會去參加。」

徐巧芯指出，但她還是松山信義區的議員，過去幾年跟地方上建立許多感情，去中正萬華區參選的機會真的很小，畢竟在原選區已做了許多建設，且過程都要很久才能看到成果，若在建設完成之前離開一定會很捨不得。

徐巧芯表示，比起要不要當立委，更在乎的是有沒有持續經營原本的選區，「與其去中正萬華當立委，不如繼續當松山信義區的議員，畢竟這是我的家，所以才會這麼投入」。

徐巧芯強調，她不是看中立委跟議員的大小，而是對地方能否有付出，「一定會先從松山信義區角度思考，而中正萬華離我真的太遠。」