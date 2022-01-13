3犬圍攻！他拜訪朋友「遭鬥牛犬猛咬」爆血慘死　主人嚇壞狂哭

▲ 瓊斯遭三隻鬥牛犬攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國西威爾斯發生一起恐怖事件，一名男子前往拜訪一名女性友人，未料遭女子飼養的三隻英國鬥牛犬圍攻，被咬到滿身是血，女子只能在家門口無助哭泣，而男子最終因失血過多，不幸身亡。

《鏡報》報導，68歲死者瓊斯（John William Jones）10日到西威爾斯蘭佩特（Lampeter）一名20多歲女子家中拜訪，遭到據信為英國鬥牛犬的三隻家犬襲擊。警方趕到女子家中時便看見瓊斯滿身是血，女子則在家門口哭泣。瓊斯隨後被以救護車送醫，但仍宣告不治。

警方說明，10日下午接獲民眾報案指出，家中有人被狗咬傷，瓊斯不幸當場死亡。女子則因飼養危險失控犬隻被捕，現已獲釋，正等待進一步調查。英國鬥牛犬並非法律規定的危險品種，但三隻狗案發後已被帶離這棟房屋，將交由專業獸醫檢查。

蘭佩特副首長湯瑪斯（Mayor Helen Thomas）表示，「這是起可怕的悲劇，對我們整個社區來說都非常令人震驚。」女子的鄰居也表示，「街上擠滿警車，我從來沒在這個鎮上看過這麼多警車，整晚不斷閃爍。我們聽說她的狗襲擊屋子裡的男人，後來他失血過多死亡，這太可怕了。」

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