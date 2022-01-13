歐洲第一國！丹麥將開打第4劑疫苗　匈牙利考慮跟進

▲丹麥民眾排隊等待接受新冠快篩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

丹麥衛生部長12日表示，新變異株Omicron在境內掀起的疫情讓確診創下新高，政府將推出第4劑疫苗接種計畫，對象為高風險族群。這讓丹麥成為歐洲第一個施打第4劑疫苗的國家，目前匈牙利也考慮跟進。

衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）12日指出，在社會中新冠病毒傳染範圍越廣，高風險族群受感染的風險越高，因此決定針對已施打加強劑的這類族群提供第4劑疫苗，相關接種作業將於本周末啟動。另方面，衛生部也正在考慮為高齡者及養老院住民施打第4劑，但尚未做出決定。

丹麥連日確診破萬例，但值得注意的是，該國住院率及死亡個案數均漸趨穩定，如今已低於去年峰值，國會議員也同意放寬防疫措施，包括重新開放電影院、劇院、體育館等公共設施。依據統計，丹麥接種2劑者佔約全國五分之四，超過半數國人已施打第3劑，而依據丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）數據，未接種疫苗者染疫後住院的可能性，是已接種者的5至6倍。

放眼全球，以色列是各國首批推出施打第4劑疫苗的國家之一，南美洲國家智利近期跟進，歐盟成員國匈牙利也正在考慮。只不過，歐盟藥品監管機構（EMA）仍對接種第4劑疫苗的必要性感到質疑，因為現階段尚無足夠證據支持第4劑的有效性，目前還在收集更多與Omicron毒株有關的資訊。

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