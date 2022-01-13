歐美染Omicron趨勢曝光　沈富雄：台灣要清零是無厘頭鬧劇

▲指揮官陳時中。（資料照／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

Omicron入侵本土，指揮中心極力圍堵，並呼籲符合資格的民眾盡快施打第三劑疫苗，不過具有醫師背景的前立委沈富雄表示，清零Omicron是一場奢侈、浪費、無厘頭的鬧劇。

沈富雄今（13）日在臉書指出，美國白宮首席防疫顧問佛奇11日說：「不論有沒有接種疫苗，大概每個美國人都會感染Omicron」；世界衛生組織歐洲區主任說：「未來6到8週，歐洲半數以上人口將感染Omicron。」

反觀台灣，沈富雄認為，我們正在上演一場場跟此反差極大的鬧劇：

1.每天下午兩點，五漢準時氣定神閒地向國人報告每一個編號的新確診案的來龍去脈，圖示他們的傳播鏈及足跡。佛奇看了一定非常羨慕我們的奢侈。

2.中壢一個國小學生確診，全班停課；桃園七個銀行員確診，六個學校停課。這在人力物力上又是何等的浪費！

3.入境旅客已打兩針疫苗而篩陽的，不管有無症狀，直接用防疫專車送負壓病房「治療」。篩陰的則送防疫旅館隔離兩週。這是用對付delta的手段對付Omicron，在醫學上是過份（Excessive）。

沈富雄表示，95%以上的國人對這些一成不變的防疫做法都沒有怨言，對目前的成果都表示肯定，但是，醫界一些自封的專家們甚至眾口一辭地說：「春節泡湯了！」、「要升三級警戒了！」、「陳時中指揮官太鬆了！」，這些人學問沒有問題，但見識何以如此，實在百思不解。

沈富雄也說，現在感到好奇的是，當今年第二季末，歐美諸大國的「自然免疫」加「疫苗免疫」超過70%時，台灣如何面對隨時到來的全面解封？