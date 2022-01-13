疫情燒入校園提早放寒假？教長說法曝光「無全面性停課」

▲潘文忠指前還不至於到全面性停課規劃，先以個案處理。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／雲林報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土新冠肺炎疫情持續升溫，更燒入校園，指揮官陳時中日前更提出會請教育考慮「考完期末考提早放寒假」，教育部長潘文忠今（13日）指出，以目前疫情，以及指揮中心的觀測與了解，暫時先以個案性方式因應，還不至於到全面性停課。

台灣本土疫情持續延燒，今天又新增65例COVID-19確定病例，分別為14例本土及51例境外移入，而過去3天，本土校園連續新增1名個案，面對疫情燒入校園，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前更提出會請教育考慮「考完期末考提早放寒假」，也讓外界擔憂是否全國提前放寒假。

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儘管教育部日前已說明，暫時沒有全國提前放寒假規劃，但隨疫情升溫，媒體也關心是否有變動，今天在雲科大舉行的全國大專校院校長會議上，面對媒體詢問，潘文忠重申，以目前疫情，以及指揮中心的觀測與了解，暫時先以個案性方式因應，還不至於到全面性停課。

潘文忠表示，之前教育部與各縣市教育局處，建立起一個比較彈性因應的防疫措施，以這次桃園群聚事件為例，這次處理也是以這樣模式，同住家長確診的學生個案，學生還在採檢過程，學校很快採取預防性停課1到2天，一旦學生有確診，也會全校停課兩週，以目前看來，一方面可以兼顧防疫，同時學生學習不會受到太大影響，在學校停課時，也要考慮家長的負荷。

此外，學測下週五（21日）起將一連舉行三天，外界擔心是否因為疫情取消或延後，潘文忠表示，已經請大考中心採取最高規格防疫措施，包括每間試場人數從42人降為36人等措施，目前原訂計畫進行規劃，也就是如期舉行，會以最嚴謹方式面對，也提醒即將參加學測的考生，在考前這幾天作息要正常，避免進出人多的公共場所。

另因近期本土疫情升溫，外界擔心華語生入境是否受影響，潘文忠表示，之前境外生已經透過「14+7」檢疫措施入境，雖有境外生確診，但疫情並沒有進入校園，所以華語生入境，除非疫情有重大變化，否則目前開放入台時間還是維持從3月1日依序入境，希望能遵守相關國內相關防疫規定。