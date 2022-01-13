146萬劑AZ抵台「昨天只打5千劑」　陳時中：可能用不完但有備無患

▲146萬劑AZ疫苗預計今日下午抵台。（圖／路透）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，約146.15萬劑AstraZeneca疫苗，預定於下午抵達桃園國際機場。不過，第三劑主要以mRNA疫苗為主，AZ使用情形令人好奇。對此，指揮官陳時中坦言，「確實AZ這陣子打氣較低，但有備無患啦。」

陳時中指出，不同以往AZ是頭條新聞，現在大家不是很重視。確實現在打AZ都一陣一陣，這陣子的打氣也相對較低，昨日甚至也只打了5343人。陳時中表示，雖然現在不建議打三劑AZ，但還是可以拿來打第一、二劑，基礎加強劑跟追加劑也都可以用。

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他強調，以現在大家對疫苗的評價，100多萬劑確實可能用不完；但是也很難說，也許有天出現變種病毒，反而是用腺病毒疫苗最有效，「就先備著，效期到5月31日，有備無患啦。」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，AZ疫苗共約146.15萬劑，預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，本次提供第十六批146.15萬劑疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至2022年5月31日。

AZ疫苗公司也發布新聞稿指出，阿斯特捷利康今（13）日再交付 146 萬劑COVID-19疫苗予台灣，成功履行於一年內向台灣供應1,000 萬劑 AZ COVID-19 疫苗的合約。連同包括透過 COVAX 平台配送和其他國家捐贈，至今已有共計超過1,500萬劑阿斯特捷利康 COVID-19 疫苗運抵臺灣。