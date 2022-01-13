美國務院提詳盡報告　稱中國對南海主張為非法

▲ 美國國務院公布研究報告，呼籲北京停止在南海非法活動。（圖／路透）

文／中央社

美國今天針對北京政府在南海的「非法」主張提出迄今最詳盡的闡述，駁斥了中國對這片水域龐大且引發諸多歧見的地理和歷史論點。

法新社報導，美國國務院的海洋與國際環境暨科學事務局（OES）在47頁的研究報告中表示，中國對南海主權聲索沒有國際法依據，這些主張導致北京與菲律賓、越南及其他東南亞國家發生爭執。

報告指出：「這些海事主張的整體效果是，中華人民共和國非法聲稱擁有大部分南海的主權或某種形式的專屬管轄權。」

報告還稱：「這些主張嚴重破壞這片水域的法治和反映在公約裡許多廣獲承認的國際法條文。」所謂公約是指1982年簽署的聯合國海洋法公約（UNCLOS），中國已簽署並批准，美國則未簽署。

美國國務院公布這份研究報告時，也透過聲明呼籲北京政府「停止在南海從事非法及脅迫性的活動」。

這份報告是2014年一項研究的更新版，當時的版本也質疑中方的「九段線」主張，此一主張把其他南海主權聲索國海岸鄰近水域都劃歸中國所有。

2016年，位於荷蘭海牙的國際仲裁庭同意菲律賓的申訴，裁定中方說法缺乏法理依據；北京方面則提出新的理由，包括自稱中國在這片水域擁有「歷史權利」。

美國國務院報告提到，這類以歷史為依據的主張並無「法理根據」，中國也未提供具體細節。

報告還質疑中方所提地理方面的理由，稱北京政府在南海強調的超過100處地點都會在漲潮時被海水淹沒，因此「逾越了任何國家領海的合法界線」。

北京提出這些地理位置，聲稱擁有4處「島嶼群」，而美國國務院研究報告認為這些地點不符合聯合國公約的基線標準。

美國將中國視為正在崛起的主要長期威脅，在全球舞台上挑戰中國的舉動趨於頻繁。2020年，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）明確支持東南亞國家對南海的主張，明顯改變了美國過去挑戰中國、但不說明美國認同哪些國家主張的立場。