春節返國潮最高峰期到來　蘇貞昌下令：防疫工作繃緊神經

▲陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在國際仍相當嚴峻，12日境外移入的確診案例多達92人，再創疫情爆發以來新高。對此，行政院長蘇貞昌13日喊話，「本周進入春節返國人潮的最高峰期」，各國疫情嚴峻加上Omicron變種病毒強大的傳播力，都讓防疫工作更加辛苦，「大家要繃緊神經、一點都鬆懈不得，容不得有一點疏失怠慢」。

蘇貞昌表示，本周進入春節返國人潮的最高峰期，各國疫情嚴峻加上Omicron變種病毒強大的傳播力，都讓疫情防守更加辛苦。他要勉勵大家，防疫如同作戰，現在疫情嚴峻，大家要繃緊神經、一點都鬆懈不得，容不得有一點疏失怠慢。

「近期，我已經密集召開多次擴大防疫會議」蘇貞昌表示，3年前這時候，中國爆發非洲豬瘟；2年前這時候，中國爆發武漢肺炎；去年這時候，我們開始應戰部立桃園醫院群聚感染事件。

緊接著4月底的華航機師、諾富特飯店案，5月中旬的宜蘭電玩店、蘆洲獅子會、萬華茶室疫情接連擴散，6月的京元電子廠、6月下旬的雙北果菜市場等，一波又一波、一場又一場的戰役，我們團結合作，一步又一步的挺過來。

蘇貞昌說，那段時間，我們一邊繃緊神經、全體動員來對抗疫情，一邊還要為疫苗不斷奔走張羅，並想方設法在最短時間內提高接種率，在大家努力下，第一劑接種率總算達到8成，第二劑也有7成。

「面對這波疫情，只有更加小心。」蘇貞昌說，盡全力堵住可能的缺漏，更仔細抓出任何可能感染鏈的線頭，一有確診，立即擴大匡列篩檢隔離；此外，目前國內疫苗充足，後續請衛福部持續鼓勵尚未施打1、2劑者及早施打，可以打第3劑的人也及早施打，希望國人配合防疫，讓新的一年能平安、維持正常生活。