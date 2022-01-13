快訊／「加熱菸」每公斤或每千支課稅1590元　行政院修正菸酒稅法　

記者蘇晏男／台北報導

行政院會今（13日）拍板《菸防法》修正草案，對於受到矚目的「類菸品」，此次修正案明訂嚴禁電子煙，但將「加熱菸」列為「其他菸品」，進行納管。為了課徵福利捐，行政院會今天也同步通過《菸酒稅法》第7條修正草案，明定紙菸、菸絲、雪茄以外的其他菸品，應徵稅額按每公斤或每千支徵收新台幣1590元，從高課徵。

▲圖為免稅店販售菸品。（資料照／記者張一中攝）

財政部表示，鑑於國際間陸續推出新興菸品，例如加熱式菸草產品，缺乏管理機制，導致有危害人體健康案例發生，因此為加強相關產品的管理，衛福部擬具《菸防法》修正草案，經今日行政院會通過；其中第4條規定，其他菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐，從高課徵。

財政部說，考量其他菸品態樣不一，為避免按「支數」計算應徵稅額大於按「重量」計算的稅額，卻以較低的重量計算稅額課徵菸酒稅而形成低價菸，又基於菸品的管理及課稅為一體兩面，課徵菸稅與菸品健康福利捐的計算方式向採一致性規範，因此配合《菸防法》修正草案第4條規定，擬具《菸酒稅法》第7條修正草案，定明其他菸品按計量單位「重量」或「支數」計算應徵菸酒稅額，從高課徵，以維護租稅公平，促進國民健康。

財政部進一步表示，上開修正草案行政院將核轉立法院審議，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。

根據現行《菸酒稅法》第7條規定，菸的課稅項目及應徵稅額包含：紙菸、菸絲及雪茄是每千支徵收幣1590元；而其他菸品則為「每公斤徵收新台幣1590元」。

▼財政部《菸酒稅法》第7條修正草案規劃。（圖／財政部提供）

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