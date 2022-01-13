新竹市跟不跟「提早放寒假」　林智堅用一個關鍵解答



▲新竹市府說明確診者足跡的相關措施，並解答提早放寒假可能。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅今日上午針對新竹市出現確診足跡召開記者會，除了說明相關措施，同時呼籲民眾配合各項防疫工作，例如戴口罩、打疫苗，同時被問到「新竹市有沒有可能提早放寒假」，林智堅也做出說明。

林智堅坦承疫情確實持續增溫中，因此市府也緊密觀察疫情中，只是目前新竹市仍保持「零確診」中，因此初步沒有這樣的考慮，同時也表示，「疫情的變化，大家都知道，有去年經驗了」，市府也會採滾動式檢討，希望現在做好防疫工作，降低生活影響。

另外針對國民黨立委林為洲率團到縣市議會考察，林智堅也表示，防疫期間立委沒有做好在立法院審查，反而是到各縣市議會趴趴走，為了政黨還有一己之私，不僅違逆大新竹民眾的民意，到地方找相關議員取暖背書，覺得相當遺憾。

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他說，「看到這些人阻擋竹竹合併升格，透過技術上的杯葛，對於彰化升格沒有意見，反而對我們自己的家鄉，因為很多立委都是大新竹選區的立委，對於大新竹升格卻有不同意見，覺得相當遺憾。他們這樣子對大新竹合併升格的推三阻四，我相信縣市民的眼睛是雪亮的，他們一定會記得是誰在阻撓大新竹合併升格發展。」

林智堅抨擊，「立院、立委職權對地方政府沒有要求參與、要求市府官員到場備詢。如果這幾位立委是基於大新竹合併升格這樣的目標，要和市府討論溝通，我們很樂意。但從過去他們發言，現在實際作為都凸顯，他們是阻礙大新竹合併升格，並且反對。從他們發言看得出，起初楊縣長主張修法合併升格，到後來推出竹竹苗，也包括國民黨朱主席都倡議2026竹竹苗。」

至於被高虹安質疑「忽略點名五大寇」一事，林智堅則認為，「自己沒有點名誰是五大寇，他們不須對號入座」。且這位「從台北來的立委」，過去從來沒有看她在地方經營，來了就說要選新竹市長，並且好像一定會當選的樣子，林智堅說，「我希望她要聆聽新竹市民、縣民聲音，不要一心只為了市長選舉鋪路、違背民意，她應該多花時間，走到基層，不要每次來就作秀一樣，拍拍照就走，這是不可能得到新竹市民的支持。」

此外，元旦宣布的「大新竹合併升格專案辦公室」目前已經著手進行邀請專家和學者，預計在過年後，視疫情推動。

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