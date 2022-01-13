行政院今公布菸害防制法修正草案　禁電子煙、增加禁菸場所

記者黃翊婷／綜合報導

《菸害防制法》修正草案在行政院卡關1年，去年底加速盤點，近期總算完成整合，預計今日（13日）就會正式公布，內容包含確定禁止電子煙和加味菸、嚴管加熱菸，另外禁菸場所也會增加。

▲行政院版的《菸害防制法》修正草案確定禁止電子煙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《菸害防制法》修正草案，事涉管制新制與新興菸品包括加熱菸或電子煙是否放行，行政院長蘇貞昌曾在立法院承諾會在2021年底時，將草案送進立法院審查。支持「無菸世代」的婦幼團體昨日（12日）前往行政院外舉牌陳情，希望蘇貞昌履行承諾，趕快將修正草案送進立法院。

根據《自由時報》報導，有官員透露，關於《菸害防制法》修正草案，行政院已經在近日完成整合，包含確定禁止電子煙、加味菸，還要嚴加管制加熱菸，並將加熱菸視為指定菸品，製造或輸入前都要向主管機關提出健康風險評估計畫，通過後才可以販售；至於婦幼團體要求的禁售紙菸，經討論後決定不禁止，但會增加禁菸場所，相關細節將在今日（13日）院會後的記者會上進行說明。

▲婦幼團體希望速修《菸害防制法》，並禁售紙菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

關於《菸害防制法》修正草案的爭議，衛福部曾在2016年和2020年提出修法草案送進行政院審議，但遲遲沒有下文。在衛福部提報的修正草案中，修正要點包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至20歲、增訂禁止加味菸品規定、限制吸菸場所等，共計14項。

一名立法院人士透露，衛福部討論《菸害防制法》修法方向時，對於提高吸菸年齡限制、公共場合吸菸管制加嚴等內容是有相當的共識，因此2020年9月就公布衛福部版本，送行政院審議；2021年4月26日衛福部應行政院要求補充說明，之後法案就一直躺在行政院。

至於《菸害防制法》修正草案為什麼一直卡關，刑法權威台大教授李茂生曾在接受時事節目訪問時提到，「原因不是修法內容不成熟，很可能是很多勢力團體在角力。」據他觀察，很多立委都贊成《菸害防制法》修正案趕快送立法院。

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