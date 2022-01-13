超越游錫堃！蘇貞昌在任1577天　成總統民選後任期最長閣揆

▲行政院長蘇貞昌將成為民選總統史上，任期加總最長的行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

過了1月14日之後，行政院長蘇貞昌將成為自總統民選以來，任期最長的行政院長。第一次任期在2006年1月25日到2007年5月21日，在任期間481天；第二次任期為2019年1月14日起至今，若以2022年1月14日計算，在任時間目前已達1096天。總計任期達1577天、4.3年的時間，為總統民選後，在任時間最長的閣揆。

而任期第2長的行政院長為現任立法院長游錫堃，其任期為2002年2月1日到2005年2月1日，在任總天數1096天。目前蘇貞昌第2任的任期就追平游，且短期內「蔡蘇體制」暫時無可撼動，也讓蘇貞昌將持續寫下最長任期的新紀錄。

總統蔡英文12日也在中常會後表示，蘇院長帶領的行政團隊，後天就要滿3年，3年來，經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難。這個團隊穩健踏實，不但對於疫情積極掌握因應，也讓經濟在逆勢中穩定成長，各項陸續推出的社福措施，也讓國民得到照顧，「作為總統，也是執政黨的黨主席，我要肯定，也要表達我的感謝」。

▲蔡英文在常會盎也特別感謝蘇貞昌穩健、踏實的施政。（圖／記者李毓康攝）



敗選內閣成任期最久閣揆 率台灣經濟成長傲視全球

蘇貞昌2019年再度回任行政院長後，適逢民進黨2018年地方選舉大敗、執政根基動盪之際，面對非洲豬瘟、南方澳大橋垮塌等重大事件，再次展現「衝衝衝」的電火球督軍風格。同時蘇也積極推動同性婚姻合法化，行政院提出的法案在2019年5月獲立法院三讀通過並於當月生效，使中華民國成為亞洲首個同性婚姻合法的國家，打破外界「敗選內閣」的說法。

之後蔡英文能在2020年以破紀錄高票連任總統，蘇貞昌穩固施政功不可沒。更不用說後續2019年底疫情開始延燒，在世界各國一個一個淪陷之際，以蘇貞昌為首的行政團隊、防疫團隊，帶領台灣堅守邊境，一直到5月才開始實施嚴格的三級警戒。

後續更在此基礎上，僅花2個月時間就宣布降級，這都有賴蘇嚴謹的治軍，讓台灣的防疫成績令世界稱羨。也因為台灣能倖免於全球嚴峻的疫情，產業如常運作下、經濟表現創近年最好成績，台灣發達的矽晶圓產業更在全球大大露臉，也讓台灣在國際的重要性顯著提升。

▲蘇貞昌回任閣揆將滿3年，民調仍有超過5成滿意度實屬難得。（圖／記者林敬旻攝）



挺過疫情、公投之亂 蘇貞昌民調回5成表現獲國人認可

儘管施政表現各方有不同看法，但歷次民調結果，蘇貞昌的施政都能維持一定滿意度；即便在2021年中疫情延燒、三級警戒重創國內經濟。根據「美麗島電子報」8月底的民調，蘇的滿意度仍有48.6%。

而根據「新國策智庫」的最新民調，在四大公投結束後，蘇貞昌的民調也再度回升到5成以上，滿意度來到53.1%。針對內閣改組議題，有55.7%的民眾認為不需要更換行政院長，29.7%則認為需要；至於行政院內閣是否需要改組？有49%的民眾認為不需要，33.4%認為需要。顯見國人對於蘇貞昌的領導、國家走向等，仍算相當滿意。

幕僚指出，蘇貞昌上任後，隨即展現個人執行力，以行李全面檢查手段挺過非洲豬瘟的侵襲，接著順利拆解南方澳大橋斷裂事故、強化全國橋梁體檢維修，之後更堅持通過同婚，幫忙總統在困局中連任。本來預期民進黨會大敗的四大公投，也以四個不同意過關，穩定國內局勢。

另外，對外要面對中國不停歇、至今仍不斷持續的斷交策略，對內還有太魯閣出軌事故、新冠肺炎疫情侵擾等棘手問題，蘇貞昌也逐一拆解；在台灣疫情穩定的狀況下，吸引資金回台，讓台灣股市創新高、攻上萬八新高，經濟成長世界第一、國家競爭力史上最好。