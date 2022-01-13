快訊／政院拍板《菸防法》！嚴禁「電子煙、加味菸」　購菸年齡提高到20歲

▲政院拍板《菸防法》修正嚴禁「電子煙、加味菸」，購菸年齡提高到20歲。（示意圖／123rf）

記者陳家祥／台北報導

延宕多時的《菸害防制法》修正草案，13日上午於行政院會中通過。修正重點包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至20歲，同時也重新定義菸品、新增「類菸品」項目，並將「電子煙、加味菸」等納入類煙品範圍，嚴禁販售。

根據《菸害防制法》修正草案第十五條規定，「任何人不得製 造、輸入、販賣、供應、使用、展示或廣告下列物品：一、近似菸品或菸品容器形狀之物品。二、類菸品。 三、未依第五條第一項所定程序，通過健康風險評估之指定菸品。」

電子煙及其他改變菸品原料性態或其他非菸品製成，得使人模仿菸品使用之相關產品，均屬修正條文第二條第二款所定的「類菸品」。目前已有之研究顯示，電子煙不論含有尼古丁與否，對健康傷害並不亞於傳統菸品，隨著使用人數及其添加物不斷演變，國際間已發現多起電子煙造成肺傷害致死案例。

2019年世界衛生組織建議，應從嚴禁止或限制電子煙之製造、輸入、販賣、展示及使用。另外，依衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」顯示，國、高中學生之電子煙使用率，107年分別為1.9%與3.4%，推估超過3萬8000位國、高中學生正在使用電子煙，顯示電子煙之興起已危害兒童及青少年健康。

考量電子煙及相關類菸品存在各種已知與未知之健康危害，及未來可能以各種名稱、添加物、使用方式上市，為保護國民健康，爰增訂第二款規定，全面禁止類菸品之製造、輸入、販賣、供應、使用、展示或廣告。

依第二條第二款類菸品之定義，以電子煙為例，煙油及專供電子煙使用之器材，均屬本法禁止製造、輸入、販賣、供應、使用、展示或廣告之標的。非專用之器材則不屬之。

菸害防制法自1997年施行以來，引在2007年進行唯一一次的內容修正，之後其內容至今以15年未做修正；面對近年來電子菸、加熱菸等新興菸品熱賣，相關法規已明顯不合時宜，甚至是「無法可管」的情況。雖然衛福部曾在2016年和2020年提出修法草案送進行政院審議，但至今遲遲沒有下文，引發各界討論。

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中在去年赴立院備詢時，跨黨派多名立委皆要求政院應盡速將草案送立院審查。當時陳時中回應「現在是立法的好時機」，蘇貞昌更承諾，「會努力在年底（2021年）送審，希望立法周延順利通過」。

根據衛福部國建署在2020年提報的修正草案，修正要點包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至20歲、增訂禁止加味菸品規定、限制吸菸場所等，共計14項。

其中，修正草案版本刪除「電子菸」、「加熱菸」等名詞，改以煙油是否含尼古丁或使用菸草製作進行區分。因此，電子煙遭全面禁止，但加熱菸被認定為含有菸草的菸品，經風險評估後可販售。

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