中壢聯邦銀行14例確診　四周+可能足跡連3天清消

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃機群聚案，其中居服員足跡曾涉足聯邦銀行健行分行，導致已累計14例確診。桃市環保局清潔消毒大隊13日上午派員前往健行分行清消，針對四周與可能足跡展開連續3天消毒，避免病毒擴及周遭住家與商辦大樓等地點。

▲桃機群聚感染案，居服員足跡到聯邦銀行健行分行導致有14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日上午派員在銀行四周進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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桃園市長鄭文燦13日上午在防疫記者會上指出，桃機居服員是「超級傳播者」，曾涉足聯邦銀行中壢健行分行開戶，過程約1小時，結果衛生局連夜疫調後通知足跡重疊者進行採檢與居家隔離。由於銀行平日洽公民眾多，且有交易資料與留下實聯制者，粗估約有3013人，其中一名確診行員曾到某餐廳聚餐，衛生局已緊急匡列餐廳員工與當時在場顧客總計108人，合計為3121人，後續匡列範圍將會再擴大。

▲桃機居服員足跡曾到聯邦銀行健行分行，導致14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日派員在銀行四周進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於病毒散布速度相當快，市府環保局今天一早派出清潔消毒大隊在聯邦銀行健行分行四周進行消毒作業，針對銀行四周與確診者可能足跡消毒。環保局強調，根據衛生局提供確診者足跡可能經過區域將連續3天進行清消，以確保病毒擴散可以獲得圍堵，不會擴及其他住宅與商辦大樓等區域，確保民眾健康無虞。

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