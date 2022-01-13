「境外移入確診恐破百」　急診醫曝時間點：大家小心！

▲國人返台進入高峰期，就怕醫療量能不堪負荷。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

桃機群聚案中，因居服員（案17472）去過中壢聯邦銀行健行分行洽公，另燒出銀行群聚14人染疫，其中有行員曾赴新竹用餐，讓北北桃竹等四個縣市全部都剉咧等。由於13至15日是入境人數高峰期，讓急診科醫師白永嘉疾呼，「明天（14）日 開始，單日境外移入確診可能會破百！」

急診科醫師白永嘉稍早在粉專警告，「明天開始，『單日境外移入確診可能會破百』，大家要多小心！台灣加油。」他接著強調，「指揮中心表示，14日起會湧現返國人潮，單日境外移入個案恐上百人，機場前進指揮所指揮官王必勝則表示，這3天（13至15日）是入境人數高峰。」

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文章貼出後，底下網友恐慌驚問，「是本土的嗎？」白永嘉回應，「指揮中心說是境外移入。」

其他網友也喊出天佑台灣，希望這波疫情能止住，讓大家能安心過年團聚，「醫護人員辛苦了」、「頓時想哭的感覺，只能說同仁一起加油了」、「第一線的醫護人員加油」。

事實上，桃園市長鄭文燦預估，14日約有4、5000人入境，15日則約有3800人，2天就有近萬人壓境，桃市11家責任醫院會全力支援衛生福利部的機場攔截計畫，入境的部分確診個案會分流到雙北與新竹。

對此， 中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬表示，落地確診陽性率高，但患者多為輕症，如果都集中送往北區醫院，恐怕壓垮醫療量能，建議以全台聯防思考，像是依確診者居住地分配，或設立加強版檢疫所。

衛福部次長石崇良提到，北部24家專責醫院應分為4組，輪流收治患者，同班機確診者可2人收治在1病室內，並建議若符合2次PCR篩檢陰性、Ct值大於30等條件即可出院，加快確診者解除隔離效率。

▼昨（12）日境外移入92例創新高。（示意圖／記者屠惠剛攝）