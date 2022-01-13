居服員是「超級傳播者」！銀行開戶1hr爆群聚　連同餐廳匡列3121人

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃機群聚案居服員足跡引爆中壢聯邦銀行群聚案，截至目前為止銀行群聚已累計14例確診。桃園市長鄭文燦今早召開防疫記者會，表示該名居服員是「超級傳播者」，病毒散布速度相當快，市府將採取擴大措施，確保病毒擴散可以得到圍堵。

鄭文燦表示，桃機群聚案中一名手推車人員確診，傳染給擔任居服員的妻子，而該名染疫的居服員又燒出數條傳播鏈，包括照護的家庭染疫、乾妹妹電子廠群聚等，如今更引爆聯邦銀行群聚案，一夜之間累計14人染疫；更令人憂心的是，銀行平日洽公民眾多，有交易資料、留下實聯制者，粗估約有3013人，其中一名確診行員還曾到餐廳聚餐，衛生局也緊急匡列餐廳員工跟其他顧客共108人，2者合計3121人，後續匡列範圍還會再擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，該名居服員是「超級傳播者」，4日當天該名居服員就已染疫，但還未採撿出確診，當時她曾到聯邦銀行開戶，逗留時間約1小時，期間與行員互動是否脫下口罩拍照、或是遞送文件等近距離接觸，將要進一步疫調釐清。鄭文燦說，目前看來病毒傳播速度相當快，市府也將會採取更大的匡列隔離措施應對，包括擴大消毒、增設採檢站，確保傳播鏈得到完整圍堵，避免社區再延燒。

鄭文燦說，目前檢驗陽性的銀行行員家屬共有59人，均送往檢疫所；檢驗陰性的行員則有17位，同樣採預防性隔離。