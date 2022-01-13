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銀行群聚14例「再爆恐怖破口」　行員1狀況「民眾一定要脫口罩」

▲▼染疫居服員曾經前往中壢聯邦銀行健行分行洽公，有3名行員確診。（圖／翻攝 Google Maps）

▲染疫居服員在銀行逗留1小時，如今有14名行員確診。（圖／翻攝 Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

桃機群聚案中，一名居服員（案17472）是「超級傳播者」，她於4日赴中壢聯邦銀行健行分行洽公，雖全程都有戴口罩，不料釀成銀行群聚共14人染疫。有同業懷疑是「口水點鈔」習慣而惹禍，不過去銀行辦事的民眾都知道，若要驗證身分證，行員會要求民眾現場脫口罩，也許是破口可能性之一。

桃園市長鄭文燦今（13）日坦言，該名居服員是「超級傳播者」，病毒散布速度相當快，市府將採取擴大措施，確保病毒擴散可以得到圍堵。還原這起染疫風暴，桃機群聚案中一名手推車人員確診，傳染給擔任居服員的妻子，而該名染疫的居服員又燒出數條傳播鏈，包括照護的家庭染疫、乾妹妹電子廠群聚等，如今更引爆聯邦銀行群聚案，一夜之間累計14人染疫。

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到底破口出在哪？本站報導，一名自稱在銀行工作的網友於PTT貼文分享，自己曾遇過一名堅持要用口水點鈔的客戶，甚至用咳痰的方式積聚口水，最後接過鈔票時，有的還沾有濃稠口水，或是因為潮溼而變皺膨脹。

該網友表示，不僅是長輩喜歡用口水點鈔，部分年輕人也會，不論是否有疫情，都希望大家摸完錢記得要用肥皂把手洗乾淨，也希望相關單位經過調查後，能公布確切的傳染途徑，不然銀行從業人員真的很害怕，畢竟接下來就是農曆春節，業務量肯定會爆炸。

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲鈔票是否沾染病毒，也引發網友關注。（圖／記者劉維榛攝）

另有鄉民揪出各種染疫途徑，「鈔票帶病毒，很合理吧」、「洽公大概簽文件、遞筆、面對面對談」、「銀行中午小房間一起吃午餐也很常見」、「行員經手的鈔票和顧客量都很大，怕爆」、「點鈔票後可能有吃東西沒洗手」、「確診者的東西總是會交給銀行行員吧，上面可能附著病毒，被傳染是有可能的」。

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲行員比對身分，會要求民眾脫口罩！（示意圖／記者陳俊宏攝）

其中有網友點到關鍵，「中間可能要脫口罩確認身分，比對身分證」而讓病毒散播。事實上，赴銀行洽公或辦事的民眾都知道，銀行就怕詐騙或非本人辦理，行員都會要求客人把口罩脫掉，再比對身分證照片後，才會進一步辦理業務。

不過市長鄭文燦強調，當時她曾到聯邦銀行開戶，逗留時間約1小時，期間與行員互動是否脫下口罩拍照、或是遞送文件等近距離接觸，將要進一步疫調釐清，但目前看來病毒傳播速度相當快，市府也將會採取更大的匡列隔離措施應對，包括擴大消毒、增設採檢站，確保傳播鏈得到完整圍堵，避免社區再延燒。

▼鄉民崩潰了。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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