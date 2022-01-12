女網友IG貼文被酸　他撂人幫出頭！2少年慘遭棒球隊狠K

▲桃園市1名女網友日前在個人IG上PO文，卻遭某網友狠酸，12日凌晨相約在桃園區某公園談判，2少年慘遭棒球隊狠K。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女網友日前在個人IG上PO文，疑似遭某網友狠酸，女網友向徐姓男子訴苦，徐男上網邀約網友在桃園區大有路上公園談判，2名少年共乘機車到場，雙方不歡而散，未料2少年離開後未久，雙方二度碰面卻擦槍走火，慘遭十餘名男子分持球棒狠K一頓，犯案過程都被附近監視器錄下，2名少年手腳與身體多處挫瘀傷，桃園警方據報後出動快打部隊，2小時內查獲涉案13人到案，目前正偵訊釐清中。

桃園警分局指出，涉案主嫌是23歲的徐姓男子，12日凌晨獲悉女網友在IG上留言卻遭某網友狠酸一頓，徐男決定幫女網友出頭，約出男網友在桃園區大有路上小公園談判，2名少年共乘機車到現場，但雙方發生口角後不歡而散。

▲桃園市2名12日凌晨在桃園區某處公園慘遭徐姓男子等人分持球棒狠K。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

之後，2名少年騎車經過桃園區民有三街處時，雙方再度狹路相逢，雙方再度相互叫陣，徐男等人分持球棒下車朝2名少年身上四肢等處痛打，整個過程正好被附近住戶監視器拍下，2名少年被打得奄奄一息不敢反抗，徐男等人逞兇後隨即搭車離去，2名少年手腳與身體多處有瘀、挫等傷勢，打電話報警求救。

▲桃園警方12日凌晨打補徐姓男子等13名共犯到案，偵訊後依傷害等罪嫌移送法辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局勤務指揮中心獲報後，立即啟動快打部隊到場，並透過無線電發布攔截圍捕，2小時內陸續查獲徐男在內13人到案，徐男等人坦承犯案，警方偵訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方強調，對於刻意滋事絕對強力打擊，絕不容許任何人實施暴力手段破壞社會秩序，違者必遭嚴懲法辦，籲請市民勿以身試法。

【更多新聞】

►快訊／居服員乾妹「燒出電子廠群聚」！280人隔離 一採結果出爐

►快訊／桃機「手推車人員」延燒食品廠夫妻！職場398人採檢結果曝

►快訊／家長注意！桃園市公幼、附幼1／17提前放寒假