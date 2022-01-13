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亂丟事業廢棄物　屏東縣去年查獲30件、查扣15輛大貨車

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東環保局為了嚴密阻絕非法棄置廢棄物行為，結合警察局執行天羅地網攔查專案行動，不定期在各聯外重要道路及橋樑進行攔查作業，並透過科技設備進行科技執法，2021年查獲30多件，查扣15部大貨車等工作，讓非法棄置業者付出慘痛代價、無法再犯，捍衛環境品質。

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

環保局局長顏幸苑表示，由於近年國內事業廢棄物數量增加，廢棄物處理成本大幅提升，導致許多縣市非法棄置廢棄物案件頻傳，雖然屏東縣產業以農業為主，較少工業廢棄物產生。

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

但因幅員遼闊，偏僻地點仍容易遭到棄置廢棄物，為嚴密阻絕非法業者載運外縣市廢棄物入侵，除主動與警察局執行欄查及科技辦案外，該局稽查人員亦執行深夜巡查、跟監可疑貨車，及定點埋伏突擊等行動，曾有稽查人員為了埋伏及跟監任務，連續3天2夜徹夜未眠，終於在半夜凌晨時分攔獲鎖定的大貨車，並與協同埋伏警方人員查獲外縣市的事業廢棄物，人贓俱獲，訊後將司機移送偵辦，並將犯案貨車查扣，使業者得不償失。

▲屏東縣環保局會同警方查獲非法棄置事業廢棄物 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

稽查人員表示，為將這些不法分子繩之以法，經常必須徹夜埋伏、巡查、跟監作業及調閱觀看路口監視器等，雖然辛苦，但只要能破案，為維護屏東環境盡一份心力，一切辛苦都值得了。

縣長潘孟安表示，經統整近期發生非法棄置行為，發現不肖業者專挑國營事業及國有土地等偏遠且腹地較大之地點，進行非法棄置之行為，因此縣府也特別函請相關土地管理單位重視及加強管理，包括加強日夜間巡查及加裝路口監視器等措施，以共同保護國土安全。

針對一般民眾，潘縣長也呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物；對於閒置農地或廠房出租，務必謹慎並瞭解承租人用途，加強巡查，避免遭不肖業者作為非法堆置處理廢棄物場所，否則可能面臨刑責及清除處理廢棄物或土壤整治等重大財物損失，切勿因小失大甚至觸法。

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